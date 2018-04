huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Il cambiamento tecnologico distrugge posti di lavoro? - ZzuCicciu : RT @HuffPostItalia: Il cambiamento tecnologico distrugge posti di lavoro? - HuffPostItalia : Il cambiamento tecnologico distrugge posti di lavoro? - aledinola : @gbracci_des @AlfredoGalluzz0 @ThManfredi La loro risposta è che cambiamento tecnologico ha giocato un ruolo predominante -

(Di martedì 24 aprile 2018) Ilincide sul mondo delsostituendo i "task", compiti, mansioni, interi "pezzi" del processo lavorativo che possono essere replicati da una macchina. Parliamo per lo più di compiti ripetitivi, codificabili; ma lo stesso può accadere - come nel caso delle macchine che negli ospedali americani sostituiscono gli anestesisti durante le colonscopie - alle mansioni ad altissima specializzazione, anche grazie all'intelligenza artificiale in grado di apprendere dall'esperienza. In un quadro che vede avanzare un impetuoso- quella che il World Economic Forum ha icasticamente chiamato la Quarta Rivoluzione Produttiva - è fondamentale il tema delle competenze, delle politiche per la formazione. Prima di tutto si pone però un'altra questione: quella della distribuzione dei guadagni dalle nuove tecnologie. Da decenni ...