Il bambino con due mamme | cosa dice la legge e le possibilità per i papà

Ancona - bambino di 7 anni si sente male in casa e muore davanti ai nonni : Nel pomeriggio di venerdì a Camerano, nelle Marche, un bambino di 7 anni si è sentito male in casa dei nonni ed è morto prima ancora di arrivare in ospedale. Sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso.Continua a leggere

Rapiscono un bambino di due anni. Ritrovato per caso dopo nove mesi - malato e denutrito : Nel Barese, è grazie a un "Alt" della polizia che viene scoperta una coppia che aveva sottratto il minore da una struttura di Molfetta. La madre sarebbe complice del reato. L'inchiesta è estesa a numerose altre persone

Blitz contro Messina Denaro - 21 arresti «Ha sciolto il bambino nell’acido - bene»|Video : Si stringe il cerchio attorno al capo di Cosa Nostra. In manette presunti affiliati al boss operanti nel Trapanese. Le accuse vanno dall’estorsione all’associazione mafiosa. E spuntano intercettazioni in cui si ricordano Riina e l’uccisione del piccolo Di Matteo

Alfie Evans - Papa Francesco incontra il papà e chiede di portarlo al bambino Gesù di Roma : Alfie Evans, Papa Francesco incontra il papà e chiede di portarlo al Bambino Gesù di Roma Appello pubblico del Papa per il Bambino inglese affetto da una grave malattia neurodegenerativa e per il quale i mendici britannici hanno chiesto e ottenuto di poter staccare la spina ai macchinari che lo tengono in vita contro il […]

Alfie Evans - Papa Francesco incontra il papà e chiede di portarlo al bambino Gesù di Roma : Appello pubblico del Papa per il Bambino inglese affetto da una grave malattia neurodegenerativa e per il quale i mendici britannici hanno chiesto e ottenuto di poter staccare la spina ai macchinari che lo tengono in vita contro il parere dei genitori.Continua a leggere

Il comune di Torino dice no alla registrazione all'anagrafe di un bambino con due madri : Il comune di Torino dice no al riconoscimento di Niccolò Pietro, concepito con la procreazione assistita in Danimarca, come figlio di due madri. Lo denuncia Chiara Foglietta, consigliera comunale del Pd di Torino, che oggi si è presentata con la compagna, Micaela Ghisleni, negli uffici dell'anagrafe per registrare il bambino nato lo scorso 13 aprile. Un problema, spiega il legale della coppia, avvocato Alexander Schuster, di vuoto ...

Fa manovra con l'auto per uscire di casa e urta due persone tra cui un bambino : Un 71enne residente a Udine, facendo manovra per uscire di casa ha perso il controllo della vettura, finendo contro alcune auto in sosta. Nel tamponamento, due persone, un bambino di 9 anni e una ...

Parla Emanuele - il bambino di Corviale che ha abbracciato Papa Francesco : "Io sapevo che mio padre era in cielo - ma volevo conferma dal Santissimo" : Le lacrime e l'abbraccio con Papa Francesco hanno intenerito tutti. Ora Parla il piccolo Emanuele, che a Corviale, nella periferia di Roma, aveva chiesto al Pontefice se il padre morto era andato in Paradiso, nonostante fosse ateo. "All'orecchio gli ho fatto la domanda che volevo dire al microfono", ha detto Emanuele in un'intervista di Cristina Caricato per Tv200. "E lui mi ha chiesto: 'posso raccontarla anche agli altri?' Io gli ho risposto di ...

Pazzi per i selfie? Forse anche troppo e un bambino finisce in mare con il passeggino a Lecce : Siamo in provincia di Lecce a Porto Cesareo. Una foto da immortalare come hanno pensato due genitori che volevano ritrarsi con l’Isola dei Conigli sullo sfondo. Ma si sa, spesso farsi un selfie non è così veloce e soprattutto ci fa perdere di vista quello che ci accade intorno. Questo è quanto accaduto ad una giovane coppia che presa dall’euforia dello scatto perfetto, ha lasciato incustodito e senza freno il passeggino con il figlio ...

Monte Po - il sindaco Bianco consegna bambinopoli al quartiere : Si parla spesso male della politica, che ha mille difetti, ma non in questo caso poiché non ha preso ma ha dato. Questi consiglieri, con il loro gettone di presenza, hanno regalato a Monte Po questa ...

Amici - il maestro Carlo Di Francesco contro Biondo : «Sei stonato - canti come un bambino» : ROMA - Scintille nella puntata di Amici in onda oggi pomeriggio. I ragazzi nelle casette, prima del serale, guardano i filmati in cui gli insegnanti parlano di loro. E con qualcuno non sarebbero stati ...

Capodarsego - bambino di 5 anni sfugge al controllo del padre e viene investito : L'incidente è accaduto sulla Strada provinciale 70. La donna alla guida è riuscita a ridurre la velocità e la violenza dell'impatto: il piccolo non è in pericolo di vita.Continua a leggere

A Catania un bambino di 10 mesi è morto di morbillo - contagiato dalla madre non vaccinata : Un bambino di 10 mesi è morto a Catania per complicazioni respiratorie e cardiocircolatorie dovute al morbillo. Il bambino era stato ricoverato ad Acireale un paio di giorni fa ed è morto oggi nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Garibaldi-Centro di The post A Catania un bambino di 10 mesi è morto di morbillo, contagiato dalla madre non vaccinata appeared first on Il Post.

Morbillo - morto un bambino di 10 mesi. Il medico : «Troppo piccolo per vaccinarsi» - contagiato dalla madre : Morbillo killer a Catania, dove un bimbo di appena 10 mesi è morto questa mattina nell'ospedale Garibaldi, per complicanze legate proprio al Morbillo. Secondo quanto affermano i media...