IKEA richiama tutti i piani cottura a gas ELDSLÅGA

meteoweb.eu



Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/search.php on line 23

: Invalid argument supplied for foreach() inon line

(Di martedì 24 aprile 2018) Come misura precauzionale,informa i clienti che “è necessario ripararea gasacquistati prima del 1° gennaio 2018. La decisione è stata presa in seguito ad una investigazione condotta dall’autorità belga di controllo del mercato. I prodotti interessati sono stati venduti solo in Europa. Idevono essere riparati con l’intervento di un tecnico a domicilio. Il servizio è gratuito. A causa di un errore umano presso il fornitore, nel bruciatore rapido è stato installato l’iniettore di gas sbagliato. Di conseguenza, i livelli di emissione di monossido di carbonio (CO) sono superiori ai valori stabiliti dall’Unione Europea. Le indagini hanno dimostrato che non sono presenti elevati rischi di incendio o esplosione.non ha ricevuto segnalazioni di incidenti. I clienti che hanno acquistato un pianoa gasprima del 1° ...