Igor | la procura di Bologna chiede il rinvio a giudizio

Igor il russo : la procura di Bologna chiede il rinvio a giudizio per omicidio : La procura della Repubblica di Bologna ha chiesto il rinvio a giudizio per Norbert Feher alias ' Igor il russo '. Il killer, in realtà di nazionalità serba, è accusato degli omicidi del barista Davide ...

Igor il russo non risponde ai magistrati. “Comportamento cinico e sprezzante”. Il procuratore : “Presto il rinvio a giudizio” : Norbert Feher ha deciso di non rispondere ai magistrati italiani e ha avuto un comportamento “cinico e sprezzante” durante l’interrogatorio in carcere a Saragozza con gli inquirenti. Per il killer serbo, conosciuto come Igor il russo, ha annunciato il procuratore di Bologna Giuseppe Amato, verrà “probabilmente” chiesto il processo immediato. In ogni caso, ha detto il capo della procura emiliana, “lo manderemo ...