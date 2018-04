Igor il russo | la procura di Bologna chiede il rinvio a giudizio per omicidio

Spagna - interrogato Igor il Russo : la reazione del killer di Budrio Video : Il #killer di Budrio rinominato #Igor il Russo era in fuga dall'1 Aprile 2017 e dopo più di otto mesi è stato catturato in Spagna, a Teruel. L'uomo si era nascosto in una fattoria e due agenti, per puro caso, lo hanno trovato: erano alla ricerca del fautore della sparatoria avvenuta nella penisola iberica qualche giorno prima. Il 15 Dicembre, alle ore 19 circa, il fuggitivo ha aperto il fuoco contro gli uomini della Guardia Civil, i quali non ...

Igor il russo - un anno fa l’omicidio di Budrio : Igor il russo, un anno fa l’omicidio di Budrio L'1 aprile 2017 il serbo dalle molteplici identità ha ucciso a Budrio il barista Davide Fabbri . L'8 aprile, il secondo delitto, quello della guardia ecologica Valerio Verri. Dopo una caccia all'uomo durata 8 mesi, l'arresto in Spagna . Ecco tutte le tappe della ...

Igor il russo non si piega. Fa il duro coi pm italiani : Tranquillo, sprezzante, l'aria solida di chi ha già provato a lungo la galera ed è in grado di reggerla all'infinito senza piegarsi: ma pronto a approfittare del primo spiraglio per tirarsi fuori dai ...

Igor il russo non risponde ai magistrati. “Comportamento cinico e sprezzante”. Il procuratore : “Presto il rinvio a giudizio” : Norbert Feher ha deciso di non rispondere ai magistrati italiani e ha avuto un comportamento “cinico e sprezzante” durante l’interrogatorio in carcere a Saragozza con gli inquirenti. Per il killer serbo, conosciuto come Igor il russo, ha annunciato il procuratore di Bologna Giuseppe Amato, verrà “probabilmente” chiesto il processo immediato. In ogni caso, ha detto il capo della procura emiliana, “lo manderemo ...

Igor il russo ai giudici : "Sono fuggito dall'Italia in bici" : Igor il russo ai giudici: "Sono fuggito dall'Italia in bici" Norbert Feher, catturato nel dicembre scorso , durante l'interrogatorio con i magistrati spagnoli avrebbe detto di aver lavorato per un periodo nella raccolta della frutta a Lerida Parole chiave: ...

