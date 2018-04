Identikit di Roberto Fico | l' ortodosso del M5s che proverà a trovare una maggioranza

agi

(Di martedì 24 aprile 2018) Dopo lo scranno più alto di Montecitorio, l'anima ortodossa del Movimento 5 stelle, incarnata in pieno da, incassa un altro ruolo istituzionale: esplorare le forze politiche per verificare la possibilità di dar vita a un governo. Come già avvenuto per il mandato alla presidente del Senato, Mattarella ha affidato aun mandato esplorativo circoscritto alla possibilità di una, questa volta esclusivamente tra M5s e Pd, con tempi stretti: dovrà riferire al Colle entro giovedì. I precedenti Il mandato affidato aè il nono mandato esplorativo conferito dal Quirinale nella storia della Repubblica, il quarto conferito alla terza carica dello Stato. I precedenti sono: Giovanni Leone (Dc) nel 1960, il socialista Sandro Pertini nel 1968, la comunista Nilde Iotti del 1987 e oggi ...