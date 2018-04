I duchi Kate e William a casa con il figlioletto a poche ore dalla sua nascita!

Blastingnews

: RT @Corriere: Bellissimi! <3 William e Kate Middleton lasciano l'ospedale con il loro terzogenito. Il bimbo dei duchi di Cambridge è un ma… - Rada00563645 : RT @Corriere: Bellissimi! <3 William e Kate Middleton lasciano l'ospedale con il loro terzogenito. Il bimbo dei duchi di Cambridge è un ma… - Corriere : Bellissimi! <3 William e Kate Middleton lasciano l'ospedale con il loro terzogenito. Il bimbo dei duchi di Cambrid… - saurabh_khimani : RT @RitaAmico: Tutte le foto del #RoyalBaby, terzogenito di #William e #Kate, duchi di Cambridge. Ma è ancora mistero sul nome: come si chi… -

(Di martedì 24 aprile 2018) Il suo travaglio era iniziato alle 6 del mattino VIDEOdel 23 aprile, per terminare alle 11, felicemente, con la nascita del terzogenito, fratello di George, primogenito, e Charlotte. La coppia si era presentata di primo mattino alla clinica St. Mary's Hospital di Londra, mentre giornalisti e televisioni, avvisati del loro arrivo, si posizionavano davanti all'ingresso, nell'attesa di notizie. La duchessa ha avuto una ripresa incredibile Gia' nel caso delle precedenti gravidanze,era stata rapidissima nel riprendersi. Per le foto di rito, con in braccio il nascituro, ha scelto abiti dal colore diverso. La prima volta, alla nascita di George, è stata la volta dell'azzurro, lo stesso colore dell'abito che aveva indossato la suocera Lady Diana dopo la nascita di. Per Charlotte invece ha scelto un abito giallo canarino. L'ultimo invece, quello indossato oggi per le ...