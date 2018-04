I Cavalieri dello zodiaco | in arrivo una serie dal vivo

wired

(Di martedì 24 aprile 2018) A più di trent’anni dall’uscita del primo manga a firma di Masami Kurumada, la saga de I(Saint Seiya in originale) continua ad affascinare generazioni e generazioni di fan. Dopo le pubblicazioni originali, gli anime classici degli anni Ottanta e i diversi film Oav realizzati in passato, sono ancora molti i progetti legati a questi personaggi in via di realizzazione. E in questi giorni è stato dichiarato che in Cina si sta pensando addirittura a unalive-action. Ad annunciarlo è la Tencent Pictures, una società di produzione e distribuzione cinematografica che sta riscuotendo particolare successo in questi ultimi mesi grazie agli accordi con Hollywood, come quello sulla distribuzione in territorio cinese di Ready Player One di Spielberg e quello sul co-finanziamento del prossimo Terminator 6. La società cinese aveva annunciato già l’anno ...