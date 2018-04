Harry Potter | The Exhibition | tutti gli eventi per i 20 anni di Harry Potter

Cosplay - fumetti - giochi da tavolo e la scuola di Harry Potter : ecco Lugo Fantasy : Nelle logge del Pavaglione l'appuntamento, con ingresso gratuito, sarà articolato in vari settori: Cosplayers e fiera del gioco con animazioni e spettacoli di intrattenimento; "Lugo Comics" e "Lugo ...

Harry Potter : The Exhibition - la mostra evento a Milano : A 20 anni dalla pubblicazione in Italia del primo romanzo della saga di Harry Potter e in attesa dell’uscita di Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald, nei cinema dal 15 novembre, i fan del "Wizarding World" di J.K.Rowling potranno festeggiare con la mostra Harry Potter: The Exhibition (12 maggio - 9 settembre), i nuovi cofanetti della saga disponibili dal 20 maggio e tutto il merchandising del mondo di Hogwarts. ...

VERNE TROYER/ Da Mini Me di Austin Power a Harry Potter : “Voleva che tutti sorridessero - che fossero felici” : VERNE TROYER, l'attore affetto di nanismo famoso per aver interpretato nella serie "Austin Powers" il ruolo di Mini Me,è morto a 49 anni. Era stato anche il goblin Unci Unci in Harry Potter.(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 09:45:00 GMT)

Per i fan di Harry Potter - ecco una crociera sui luoghi del maghetto : Il tour si concluderà nei Warner Bros Studios , dove ci sono altri set dei film , oggetti, costumi e attrazioni per i visitatori, che potranno immergersi totalmente nel mondo di Harry Potter. La ...

L'azienda italiana che stampa i libri di Harry Potter assume 25 dipendenti - ma si presentano solo in quattro : Lo strano caso delL'azienda tipografica che non riesce a trovare dipendenti e, dopo aver pubblicato diversi annunci in cui si offrono 25 posti di lavoro, ha completato solo quattro assunzioni. A...

'Harry Potter' - la reunion di tre star su Instagram : Hermione Granger - Draco Malfoy e Neville Paciock : A sette anni di distanza dall'ultimo capitolo cinematografico di Harry Potter , Tom Felton , 30 anni, , l'interprete di Draco Malfoy, ha pubblicato sul suo profilo Instagram la foto che lo ritrae con ...

Harry Potter e la maledizione dell'erede arriva a Broadway : I numeri attorno alla saga di Harry Potter [VIDEO] sono sbalorditivi: 500 milioni di libri venduti, e oltre 6 miliardi di euro di incassi dei film. E le ultime previsioni dicono che, per portare ...

Azienda che stampa Harry Potter cerca 25 operai. Il titolare : “Si sono presentati solo in 4” : abio Franceschi, imprenditore a capo di Grafica Veneta, ha raccontato a Il Mattino di Padova di essere alla ricerca di 25 dipendenti. "Paga buona, oscilla tra i 1.300 e i 1.500 euro al mese a seconda dell’inquadramento e la proposta è finalizzata ad un assunzione a tempo indeterminato".Continua a leggere

Harry Potter sbarca a Broadway con lo show dei record da 70 milioni di dollari : Lo show in due parti tratto da "La maledizione dell'erede" è il più costoso non musical della storia. Ben 68,5 milioni di dollari per produrre lo spettacolo dedicato alle vicende di Harry Potter, il maghetto nato dalla penna di J.K. Rowlings.Continua a leggere

Alla ricerca di Harry Potter - la magia arriva a Milano : Esiste una sala all’intero del castello di Howgarts che si chiama «stanza delle necessità». Se hai bisogno di qualcosa, qui lo trovi e la stanza stessa è un rifugio al momento del bisogno, invisibile però agli altri. È la più bella di tutte a pensarci e l’unica che davvero non si trova nella realtà. Il resto del mondo di Harry Potter invece si visita veramente. Il luogo più vicino, nel tempo e nello spazio, è per noi Milano. La mostra Harry ...

Harry Potter and the Cursed Child : il film non si farà : 2 Correva l'anno 1998 quando JK Rowling regalò al mondo il maghetto #Harry Potter , scatenando nel mondo una vera e propria mania. Vent'anni, sette libri e otto film [VIDEO] dopo, l'amore per lo sfortunato maghetto occhialuto non è cambiato, rendendo l'arrivo di the Cursed Child a teatro un vero e ...

