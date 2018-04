Harley Davidson | meglio del previsto il primo trimestre

Harley-Davidson Dark Friday : Lo stile Harley-Davidson nella sua espressione più fashion – quella delle linee di abbigliamento contraddistinte dal logo bar&shield – vero protagonista della due giorni targata Dark Friday, in programma nelle giornate di venerdì 13 e sabato 14 aprile. L’iniziativa, promossa nuovamente da Harley-Davidson Italia dopo l’ottimo riscontro ottenuto lo scorso anno, è realizzata in collaborazione […] L'articolo Harley-Davidson Dark Friday ...

Harley Davidson punta sull'elettrico - il motore sarà prodotto a Bari : Nel 2019 la mitica moto statunitense si convertirà all'energia pulita. I nuovi propulsori saranno realizzati nello stabilimento Magneti Marelli della zona...

Harley-Davidson - confermata partnership con Alta Motors per lo sviluppo di moto elettriche : ... continuando a sviluppare l'offerta di prodotti più ampia possibile per essere in grado di rivolgerci a tutti i tipi di motociclisti in tutto il mondo". "I motociclisti stanno iniziando adesso a ...

Harley-Davidson Fat Boy 114 MY2018 : un salto nel futuro - ma la tradizione è salva [VIDEO PROVA SU STRADA] : ... malgrado le tante novità, solo il faro non convince al primo sguardo Lei è la moto di Terminator , per molti almeno è quella che Arnold Schwarzenegger, prima di entrare in politica, guidava in una ...

A che serve l'Internet delle cose in azienda : il caso 'di scuola' Harley Davidson : 'È probabilmente uno dei migliori esempi al mondo per raccontare come si trasforma un azienda con l'Internet of Things', ha spiegato ad Agi Kranz. 'Prima dell'Iot, l'Harley aveva problemi nella ...

Trump minaccia dazi su auto made in Europe. Bruxelles reagisce : "A rischio Harley Davidson e Jeans" : Anche la Cina avverte: "Prenderemo le contromisure necessarie" mentre l'Australia mette in guardia contro una possibile gelata della crescita globale. Il Ministro Calenda: rischi seri da scelta Trump, la Ue reagisca con misura

Dazi Usa - Juncker vs Trump : 'Colpiremo Harley-Davidson - Bourbon e Levi's' : La Commissione europea si prepara a colpire i prodotti americani come rappresaglia ai Dazi sull'acciaio e alluminio annunciati dall'amministrazione Trump. Le contromisure saranno discusse mercoledì - ...

Harley Davidson Sport Glide : una Cruiser che ama le curve : Questo forse può scontentare qualche inguaribile nostalgico ma il progresso anche nel mondo dei biker avanza, sempre. Il prezzo parte dai 18.750 Euro in versione total black che salgono a 19.050 per ...