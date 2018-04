Ha un cancro al cervello Laurea da brividi in ospedale La storia di Olga commuove

caffeinamagazine

(Di martedì 24 aprile 2018)D’Eramo, 50 anni, di Ovada, si è sentita male ed è stata ricoverata. La data della discussione era già stata decisa, ma lei non poteva raggiungere l’Università: è stata la commissione ad andare ine permetterle di realizzare il suo sogno. Ha conseguito lain Discipline psicosociali. Lo ha fatto a 50 anni, dopo un diploma di Dirigente di comunità e un posto da docente all’istituto Cnos di Alessandria. Ma l’aula magna dove è stata discussa la tesi, “Parità di genere nel mondo dei motociclisti” (lei stessa lo è), e dove è avvenuta la proclamazione, non è stata quella dell’Università. Nella notte tra il 28 febbraio e il primo marzo,si era sentita male ed è stata trasportata all’: emorragia cerebrale, ha scoperto così di essere affetta da un tumore al. “Ero infilata nella Tac, non parlavo, non vedevo, non camminavo. Eppure ...