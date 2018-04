“Ha bestemmiato in diretta!” Grande Fratello | è già caos su un concorrente E infatti il

“Ha bestemmiato”. Isola dei famosi - è successo durante l’ultima diretta. Una roba gravissima : “lui” perde la pazienza e impreca pesantemente. Lì per lì - nessuno ci fa caso - ma il pubblico se ne accorge e ora esige il suo ritorno immediato in Italia. Avete sentito? : Martedì 27 febbraio è andata in onda l’ultima puntata de L’Isola dei famosi. Alessia Marcuzzi, in apertura, ha dato una notizia che fatto felici i fan: il reality durerà una puntata in più. Prima la gioia iniziale, poi la gaffe di Mara Venier che svela in anticipo che Giucas Casella uscirà per motivi di salute. Un piccolo colpo di scena. Poi, ovviamente, non manca un riferimento al canna-gate. La produzione del reality vuole mettere un punto e ...