H1Z1 | in arrivo a maggio l' open beta su PS4

(Di martedì 24 aprile 2018) Daybreak Games ha annunciato oggi che il suo Battle Royalesarà disponibile a breve su PS4. Come viene riportato da Polygon, questa versione sarà differente per alcuni aspetti rispetto alla versione PC:"Abbiamo introdotto inun nuovo sistema grab-and-go (per quanto riguarda l'equipaggiamento) mentre la gestione dell'inventario e la raccolta di risorse sono state semplificate. I giocatori potranno inoltre passare da armi da fuoco a granate in maniera molto intuitiva e un HUD rinnovato mostrerà informazioni di vitali importanza, è stato infine rimosso il sistema di crafting."All'inizio della partita i giocatori potranno equipaggiarsi con 6 armi di livello 1 ma per procurarsi equipaggiamento migliore bisognerà affidarsi ai drop aerei:Read more…