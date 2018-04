Gruppo Psa - Vendite in forte crescita nel primo trimestre

DS 7 Crossback - la prima auto connessa del Gruppo PSA : I primi frutti della collaborazione del gruppo PSA con il marchio di tecnologia Huawei sono visibili già sulla nuova DS 7 Crossback. La Suv, infatti, è la prima vettura del gruppo francese a sfruttare la Connected Vehicle Modular Platform, un sistema di servizi connessi basato sull'internet delle cose. La DS ha così iniziato una vera e propria rivoluzione tecnologica che passerà anche dall'elettrificazione: il prossimo anno, infatti, debutterà ...

Gruppo Psa - La Opel rispetterà tutti gli accordi di produzione : La ristrutturazione del marchio Opel ha fatto mettere i sindacati tedeschi sul piede di guerra. Il piano del Gruppo PSA, secondo le stime delle associazioni dei lavoratori, potrebbe infatti mettere a rischio fino a 4.000 posti di lavoro da oggi al 2020. Per smentire queste voci Carlos Tavares, presidente del Gruppo francese, e Michael Lohscheller, ceo della Opel, hanno incontrato alcuni rappresentanti del Governo tedesco rassicurandoli sul ...

Gruppo Psa - Si riorganizza per il lancio delle elettrificate : A partire dal 2019 tutti i modelli del Gruppo PSA avranno versioni elettrificate e la svolta epocale richiede anche una nuova organizzazione aziendale. Per questo motivo è stata creata una nuova business unit dedicata ai veicoli a basse emissioni, guidata da Alexandre Guignard, come senior vice president. Guignard supervisionerà lo sviluppo di propulsori elettrificati su tutta la gamma di modelli PSA entro il 2025. Sarà inoltre ...

Gruppo Psa - un futuro di antelligenza artificiale" : 'Lavorare con il mondo scientifico per fare convergere gli interessi accademici e industriali fa parte dei geni di innovatore di Groupe PSA', spiega Carla Gohin, Direttrice della Ricerca e dell'...

Gruppo Psa - obiettivo la 'Fabbrica Eccellente'" : Il dispositivo industriale di groupe Psa si compone di 45 centri di produzione nel mondo, di cui 25 stabilimenti di produzione di veicoli e 20 fabbriche per la produzione dei componenti. L'efficienza ...

Gruppo Psa - tutto sui sistemi di sicurezza. La punta di diamante è la DS7 Crossback – FOTO : Se la fiaba della guida autonoma già quasi pronta a servire gli automobilisti è destinata a restare, per l’appunto, una favola, richiedendo ancora notevoli anni di intenso sviluppo (non solo in seguito ai recenti incidenti, ma più in generale viste le svariate difficoltà di implementazione di queste tecnologie “estreme”), è altrettanto vero che i diversi sistemi di ausilio attivo alla guida sono ormai parte integrante della realtà ...

Gruppo Psa - Riorganizza la produzione di componentistica in Europa : Il Gruppo PSA, proprietario dei marchi Peugeot, Citroën, DS, Opel e Vauxhall, vara un nuovo assetto per le proprie attività di produzione di motori e trasmissioni. La Riorganizzazione, che interessa alcuni dei 15 stabilimenti di componentistica europei, è stata stabilita con due obiettivi in particolare: migliorare le performance delle fabbriche di motori per soddisfare la domanda di futuri modelli Opel sviluppati su piattaforme del Gruppo e ...

«Il Gruppo Psa è pronto a tutte le sfide La scommessa sui servizi di mobilità» : Ma vivendo in un mondo caotico in cui non si capisce ancora quale motorizzazione prenderà il sopravvento, noi di Psa siamo convinti che la nostra flessibilità sarà premiante. Abbiamo una piattaforma ...