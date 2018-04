Gruppo Cap | sabato l' Idroscalo riparte con una festa dello sport | 2

Gruppo Cap : sabato l'Idroscalo riparte con una festa dello sport : Per ogni sport un campo da gioco dedicato e gli istruttori del Csi a fianco dei più piccoli per coordinare lo svolgimento delle attività. Nelle vesti di stelle dello sport italiano, pronte a ...

Gruppo Cap : sabato l’Idroscalo riparte con una festa dello sport : Milano, 24 apr. (AdnKronos) – Il Mare di Milano riparte con una festa all’insegna dello sport e del divertimento. sabato 28 aprile, Gruppo Cap, gestore del servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano e sponsor di Idroscalo, in collaborazione con il Centro sportivo italiano (Csi) organizza un evento che coinvolgerà oltre 500 bambini: gli iscritti al Csi e sarà aperto anche a tutti i piccoli atleti dai 6 ai 12 anni ...

Marcucci - capoGruppo Pd - : 'Mancano condizioni per intesa con M5s' : "Non ci sono le condizioni minime per una maggioranza politica tra Cinque Stelle e Pd. Ascolteremo il presidente Fico con la dovuta attenzione, ma per noi le distanze sul programma restano molto marcate". Lo afferma il capogruppo del Pd al Senato, Andrea ...

Rugby femminile - Serie A 2018 : risultati e classifiche della 16ma giornata. Doppia capolista nel Gruppo 2 : Una Doppia capolista nel Girone 2 del campionato italiano di Serie A di Rugby femminile: Montevirginio Mini Rugby e Rugby Bologna 1928 sono pari a quota 69 punti dopo sedici giornate giocate e quando mancano solo due turni alla conclusione. Nel Girone 1 invece definita la prima piazza: Rugby Colorno precede il Valsugana Rugby Padova staccato di cinque lunghezze. Andiamo a scoprire i risultati della sedicesima giornata con le classifiche ...

Il capoGruppo di opposizione in Provincia - Giannoni - interviene sul cavalcavia di Querceta : ... uno dei traini dell'economia Provinciale. Dispiace infine osservare conclude Giannoni che la difficoltà ad intervenire registrata da parte della Provincia di Lucca su questa, come su altre vicende, ...

Il capoGruppo M5S alla Camera Danilo Toninelli : "Se Casellati fallisce spero nel Pd. Ma Renzi o no conta l'intesa sul programma" : Il capogruppo dei 5 Stelle alla Camera, Danilo Toninelli, ribadisce il no dei pentastellati a Silvio Berlusconi: "È impossibile - ha detto a Rtl 102.5 - perché ha fatto fallire il paese e lo dimostrano 24 anni della sua carriera politica. E poi ci sono divergenze politiche enormi. Non siamo autolesionisti".Ma il Movimento che cosa preferirebbe? Toninelli non ha risposto: "Non posso rispondere perché andrei a pestare i piedi ...

Consultazioni - centrodestra diviso dall Casellati. Matteo Salvini non ci sarà : 'Vanno i capiGruppo' : Già oggi, mercoledì 18 aprile, la premier incaricata con mandato esplorativo, Maria Elisabetta Alberti Casellati , inizierà il suo giro di Consultazioni, riservate al M5s e al centrodestra. ...

Gruppo Volkswagen - Diess potrebbe diventare anche capo dell'Audi : Dopo aver preso le redini dell'intero Gruppo Volkswagen, Herbert Diess potrebbe diventare anche il nuovo numero uno dell'Audi. Dopo la consegna del testimone Matthias Müller ha mantenuto il ruolo di presidente del consiglio di sorveglianza del marchio di Ingolstadt ma il prossimo 8 maggio, un giorno prima dell'assemblea annuale della Casa dei Quattro Anelli, potrebbe lasciare anche questo incarico al nuovo ad.Sulle orme di Müller. L'ex top ...

Serie A Sampdoria - Caprari si allena in Gruppo : GENOVA - Doppia seduta oggi per la Sampdoria che prosegue la preparazione in vista della partita con la Juventus . Nell'allenamento pomeridiano si è rivisto Gianluca Caprari , ma non Dennis Praet e ...

Pd : Marcucci - strafottenza capiGruppo M5S a incontro con noi : Roma, 10 apr. (AdnKronos) – “Sono sconcertato dalle vicende parlamentari recenti. Non tanto per l’accordo spartitorio sulle cariche di Senato e Camera. Ma dal fatto che M5S e Lega hanno impedito alla minoranze il diritto di controllo. All’unico incontro tra Pd e M5S abbiamo registrato la strafottenza dei loro capigruppo”. Lo ha detto il capogruppo Pd al Senato, Andrea Marcucci. L'articolo Pd: Marcucci, strafottenza ...

Pelonzi : grande onore fare il capoGruppo del Partito democratico : Pelonzi: ringrazio consiglieri del Pd per elezione unanimità Roma – Di seguito la nota di AntonGiulio Pelonzi, neo capogruppo del Pd capitolino. “Sono orgoglioso e particolarmente commosso per il ruolo di grande responsabilità politica che mi è stato affidato. E’ per me un grande onore fare il capogruppo del Partito democratico”. “Colgo con soddisfazione l’unita’ dimostrata dal Partito in questa ...

Astorre : grazie Di Biase per lavoro svolto e auguri a Pelonzi capoGruppo : Roma – Di seguito la nota di Bruno Astorre, senatore del PD. “Voglio formulare i miei migliori auguri di buon lavoro a Giulio Pelonzi, eletto oggi capogruppo del PD a Roma. L’unanimità con la quale è stato scelto è il segno dell’apprezzamento e del riconoscimento della sua capacità di fare squadra da parte dei colleghi. Sono sicuro che l’esperienza maturata in questi anni da Giulio nelle istituzioni sarà un valore ...