Gruppi Whatsapp | 10 consigli e trucchi che devi conoscere

Come eliminare amministratori Gruppi in WhatsApp : la nuova funzione è servita : L'ultimo aggiornamento per eliminare gli amministratori gruppi in WhatsApp si fa avanti. In particolare le versioni coinvolte dal prezioso cambiamento sono la 2.18.41 per sistema operativo iOS e dunque per iPhone e la 2.18.116 per Android sul Play Store, Come ci comunica pure @WABetaInfo. Cosa significa nel dettaglio questo nuovo plus? Aggiornando l'applicazione di messaggistica alle versioni su riportate, ecco che sarà possibile per un ...

Se Facebook piange WhatsApp ha poco da ridere - per quanto riguarda i Gruppi pubblici : Se Facebook si trova ad affrontare delle brutte gatte da pelare in merito alla privacy, WhatsApp non può certo ridere, visto che le chat pubbliche, per come sono state pensate, consentono a chiunque di raccogliere dati personali. L'articolo Se Facebook piange WhatsApp ha poco da ridere, per quanto riguarda i gruppi pubblici proviene da TuttoAndroid.

WhatsApp - ora puoi dare una descrizione ai Gruppi (e le altre novità) : WhatsApp – che secondo le analisi del blog Vincos è l’applicazione più usata in Italia nella sua categoria, davanti a Facebook e Messenger – si fa ancora più social. La novità individuata qualche settimana fa nelle diverse versioni beta dell’applicazione è ora in fase di distribuzione per tutti. Si tratta dell’introduzione di una descrizione per le chat di gruppo: gli utenti potranno utilizzare 500 caratteri per spiegare ai componenti – e in ...

WhatsApp per Android si aggiorna con novità nella gestione dei Gruppi : WhatsApp per Android nell’ultimo aggiornamento aggiunge nuove funzionalità relative ai gruppi: ecco qualche informazione in più nel dettaglio.Forse non lo avrete notato, ma da poche ore WhatsApp per Android è stato aggiornato ufficialmente con una nuova versione software, versione che adesso aggiunge un paio di nuove funzionalità relative alla gestione dei gruppi di conversazione.Queste novità erano state introdotte sulla versione iOS ...

Rivoluzione Gruppi Whatsapp su iPhone con descrizione : cosa cambia con aggiornamento 2.18.31 : I gruppi WhatsApp si evolvono e in meglio con l'ultimo aggiornamento 2.18.31 pensato per iPhone. Tutti i melafonini con a bordo l'applicazione, da adesso in poi, potranno beneficiare della funzione descrizione proprio nelle chat collettive, fornendo così subito informazioni utili per decidere se aderire o meno alle stesse. La funzione descrizione nei gruppi WhatsApp, lo ricordo, è stata introdotta per prima su sistema operativo Android e pure ...

WhatsApp Beta si aggiorna su Windows Phone e Windows 10 Mobile con una novità per i Gruppi : L’app di WhatsApp in variante Beta si è appena aggiornata per gli smartPhone Windows Phone e Windows 10 Mobile alla versione numerata 2.18.30. Se si escludono i soliti fix di bug, troviamo essenzialmente tre novità, due di queste sono nascoste e saranno disponibili in futuro nel momento in cui saranno ultimate e pronte all’uso. Changelog Introdotta la possibilità di ricercare un partecipante iscritto a un determinato gruppo. La ...

WhatsApp Beta : un nuovo aggiornamento per Windows 10 Mobile introduce la descrizione dei Gruppi : Dopo Android, anche l’app di WhatsApp Beta sviluppata per Windows Phone e Windows 10 Mobile ha ricevuto nelle scorse ore un nuovo aggiornamento che introduce la descrizione dei gruppi, in puro stile Telegram. Con la versione numerata 2.18.28, gli utenti possono finalmente impostare una descrizione ai gruppi WhatsApp di massimo 512 caratteri. Questa può essere scritta sia dai partecipanti e sia, ovviamente, dall’amministratore, il ...

La nuova beta di WhatsApp per Android introduce le descrizioni per i Gruppi : WhatsApp beta per Android riceve la funzione che permette di visualizzare la descrizione dei gruppi. L'informazione può essere visualizzata nello stesso modo in cui è possibile avere l'anteprima della lista dei partecipanti al gruppo. L'articolo La nuova beta di WhatsApp per Android introduce le descrizioni per i gruppi è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.