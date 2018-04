Grazie | è stato bellissimo!

Trattativa Stato-Mafia - Grazie a chi ha fatto sforzi immani per arrivare alla ‘semplice’ verità : Ieri pomeriggio, dopo la sentenza, mi ha chiamata Salvatore Borsellino… è stato difficile trovare parole appropriate da usare e quelle parole non sono arrivate nemmeno oggi. È stato difficile anche gioire al cento percento. Ho pensato agli sforzi immani che alcuni (pochi) uomini devono sobbarcarsi per arrivare alla “semplice” verità, alla solitudine che spesso li circonda, al sarcasmo che i loro detrattori usano per criticare ...

Latitante dal 2013 - scoperto e arrestato dalla Finanza Grazie a un trasferimento di denaro all'estero : Ha trasferito denaro all'estero da un'agenzia di 'money transfer' senza immaginare che la Guardia di Finanza andasse a controllare i movimenti. E' stato scoperto così e arrestato un Latitante, ...

"Fabrizio - Grazie per esserci stato anche nei giorni più bui" : Una tragica esperienza in comune: un malore prima di una diretta televisiva, la malattia, il dolore. Ecco, al di là dell'amicizia, cosa legava i destini di Fabrizio Frizzi e Lamberto Sposini. "grazie per esserci stato, anche nei giorni bui", scrive Sposini sul suo account Instagram, regalando un ricordo che appare ancora più commovente per la comunanza di sorti.Ciao, amico mio. grazie per esserci stato. anche nei giorni bui.Un post ...

Elezioni 2018 - Berlusconi è stato sconfitto Grazie all’operazione memoria : Alle Elezioni politiche del 2018 il centrodestra è la prima coalizione col 37% dei voti. Ma Silvio Berlusconi non può esultare. La Lega di Matteo Salvini (17,6) ha infatti superato il suo partito, Forza Italia, di 3 punti e mezzo. In questo momento dunque, stando ai patti, il premier dovrebbe essere Salvini, non il Berlusconiano Antonio Tajani. Chiaramente è tutto da vedere e avremo modo di parlarne. Un M5S in grado di unire Nord e Sud non può ...

Dal colpo di Stato in Cile ad oggi - è la diseguaglianza il vero "progresso" del mondo. Grazie al liberismo. Il dossier presentato alla Fondazione Basso nei giorni scorsi : Un fenomeno clamoroso se consideriamo che la vecchia Unione Sovietica era il Paese meno disuguale nel mondo. In Europa questa trasformazione è stata meno repentina. In paesi come la Francia e il ...

Dal colpo di Stato in Cile ad oggi - è la diseguaglianza il vero "progresso" del mondo. Grazie al liberismo. Il dossier presentato alla ... : Dal 1980, da quando cioè le politiche liberiste hanno cominciato ad imperversare nel pianeta, dopo l'avviato e sanguinoso esperimento Cileno del 1973, è aumentata la disuguaglianza tra la maggioranza

Italiaonline un'altra Embraco Operai in cassa ma fa profitti Sawiris fa i soldi Grazie allo Stato : Mentre Whirlpool aprono al ministro per lo Sviluppo economico Carlo Calenda e ai sindacati sui 497 licenziamenti della Embraco, c'è un altro caso aziendale in Italia che potrebbe finire come il gruppo che produce compressori per frigoriferi che gli americani vogliono chiudere dopo milionate di ore di cassa integrazione, ma su cui però non si sono accesi i riflettori della campagna elettorale. Ed è il caso Italiaonline Segui su affaritaliani.it

