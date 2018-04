Gravidanza | l’uso prolungato del paracetamolo è collegato a rischi maggiori di autismo e

L’uso di alcol in Gravidanza può causare malformazioni addominali infantili : L’uso di alcol all’inizio della gravidanza può essere un fattore di rischio per la gastroschisi, ossia una condizione in cui l’intestino di un bambino si sviluppa fuori dall’addome attraverso un buco vicino all’ombelico. Questi sono i risultati di uno studio condotto da Jean Ricci Goodman, Dottoressa di medicina materno-fetale presso la Loyola Medicine (Stati Uniti). Nello studio sono state realizzate ecografie di routine a metà gravidanza per ...