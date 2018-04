Grande successo per la Vanity Fair Green House

“Ma è una pistola!”. Baye - è caos al Grande Fratello. Il ragazzo - tra i più amati dal pubblico - stavolta ha davvero esagerato. Nemmeno la rete lo perdona : è successo tutto in diretta - produzione del programma nella bufera : Al Grande Fratello non è di certo passato inosservato l’ultimo gesto di Baye Dame. Lui è sicuramente il concorrente che, nel bene e nel male, ha attirato l’attenzione del popolo del web: non tanto per la sua storia quanto per il suo carisma e le ‘mosse’ da star che l’hanno reso una vera celeb tra i fan del GF 15. Tuttavia il concorrente originario del Senegal non ha mancato di sconvolgere i suoi coinquilini prima durante la lite con ...

Grande Fratello - Baye Dame punta una pistola alla tempia. Scoppia la polemica : cosa è successo : Baye Dame , al Grande Fratello non è passato inosservato il suo balletto con la pistola , che ha puntato sia verso se stesso, alla testa, sia verso gli altri concorrenti del reality. Baye Dame è ...

Grande successo per il Natale di Roma - 35.000 persone in strada : Roma – Il 2771esimo Natale di Roma ha avuto Grande successo. Dagli appuntamenti istituzionali a quelli didattici fino alla Grande festa di domenica pomeriggio organizzata in via Petroselli. Domenica pomeriggio, tra le 14.30 e le 20, oltre 35.000 persone hanno raggiunto la strada pedonalizzata per assistere a concerti, spettacoli e animazione gratuiti. Tutte le iniziative L’evento in via Petroselli e’ stato promosso ...

Foligno - Grande successo della serata dedicata all'artigianato : Ma la vera rivoluzione sarà gli spettacoli e gli intrattenimenti che ruoteranno intorno a tutto questo. Sono in programma serate con dj di rilevanza nazionale, sfilate di moda e saranno presenti ...

Euroflora - Grande successo per il primo weekend di laboratori di pesto ai Parchi di Nervi [GALLERY] : 1/220 ...

A Foligno Grande successo di una serata dedicata all'artigianato : Ma la vera rivoluzione sarà gli spettacoli e gli intrattenimenti che ruoteranno intorno a tutto questo. Sono in programma serate con dj di rilevanza nazionale, sfilate di moda e saranno presenti ...

Grande Fratello 15 : un'inquilina ha infranto il regolamento? Ecco cos'è successo Video : La quindicesima edizione del Grande Fratello [Video] è iniziata circa una settimana fa e gia' all'interno della casa di Cinecitta' è successo di tutto. In pochissimi giorni i numerosi telespettatori del reality Mediaset hanno assistito a liti, coccole, avvicinamenti e tanto altro ancora. Ma nelle ultime ore è iniziata a circolare una notizia che riguarda una concorrente in particolare. Di chi si tratta e cosa ha fatto? Nel prosieguo ...

Grande Fratello - la seconda puntata non andrà in onda martedì : cosa è successo : Grande Fratello già trasloca: ecco quando va in onda la seconda puntata. Per il GF15 arriva il primo cambio di data : il pubblico di Mediaset ormai si sta abituando ai continui spostamenti nella messa ...

La Corrida - seconda puntata 20 aprile : con Carlo Conti il Grande successo di Corrado su Rai 1 : Il programma può essere seguito anche da pc, tablet e smartphone in live streaming su RaiPlay . La Corrida il grande ritorno con Carlo Conti Quasi 6 milioni di spettatori pari al 27,4% di share, ...

Google Earth : ecco le statistiche di un Grande successo : Gli sviluppatori di Google Earth hanno deciso che è arrivato il momento di condividere alcune statistiche su questo popolare servizio. ecco tutti i dettagli L'articolo Google Earth: ecco le statistiche di un grande successo proviene da TuttoAndroid.

“Angelo - ma cosa ti è successo?”. A qualche ora dall’entrata nella casa del Grande Fratello 15 - l’aspetto del Ken umano è notevolmente cambiato. “Sei irriconoscibile” - gli scrive qualcuno su Facebook : “Ecco chi sei senza trucco!”, scrive un utente su Facebook nei confronti di Angelo Sanzio, il Ken del GF 15. Il ragazzo, che sin dalla prima puntata ha immancabilmente attirato su di sé l’attenzione degli altri concorrenti e del pubblico a casa e che in parte lo ha conosciuto a Domenica Live o a Nemo, ha mostrato un lato di sé ancora celato. Il 28enne ha iniziato da giovanissimo un impegnativo percorso chirurgico per migliorare il suo ...

“Ma dattelo in faccia!”. Grande Fratello - tensione alle stelle. Tra due inquilini scoppia la furiosa lite ed è caos : cosa è successo davanti alle telecamere : L’attesissima quindicesima edizione del Grande Fratello è iniziata. Era da settimane che si parlava di possibili concorrenti, delle caratteristiche della casa e degli amatissimi opinionisti. Per non parlare di lei, Barbara D’Urso, la timoniera dei pomeriggi e della domenica Mediaset. Molti concorrenti non sono del tutto sconosciuti, anzi, i sono ex fidanzati di modelle (Luigi Favoloso, ragazzo di Nina Moric), compagni di ...

Scommesse ippiche in Italia : prosegue il Grande successo : Secondo i recenti dati rilevati dagli esperti, pare che il settore delle Scommesse ippiche in Italia, almeno in questo primo trimestre del 2018, abbia registrato un risultato come sempre incoraggiante, a conferma che questa tipologia di scommessa è un classico del gioco d’azzardo in Italia, che non conosce dunque alcun tipo di crisi. Corse di cavalli: un settore di traino per il gioco d’azzardo in Italia Stando infatti alle statistiche, i giochi ...

Umbria - Grande successo del campionato di nuoto : UMBERTIDE grande successo del campionato regionale di nuoto promosso dalla Federazione italiana sport disabilità intellettiva relazionale , Fisdir, e dalla Federazione Italiana nuoto Paralimpico , ...