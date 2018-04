Grande Fratello | sms piccanti tra Lucia e Simone prima di entrare nella Casa

Grande Fratello - il fidanzato di Nina Moric sempre più vicino a Patrizia : 'Tra noi c'è sintonia' : Luigi Favoloso ha palesato in qualche occasione di temere molto i montaggi fatti dagli autori del Grande Fratello, soprattutto per quanto riguarda i suoi contatti amichevoli con le donne della Casa. ...

MATTEO GENTILI ASFALTA L'EX PAOLA DI BENEDETTO/ Nuovi retroscena a Pomeriggio 5 (Grande Fratello) : MATTEO GENTILI ha incontrato L'EX fidanzata PAOLA Di BENEDETTO: il chiarimento e le frecciatina della coppia davanti alle telecamere del Grande Fratello 2018.

Grande Fratello - la furia di Patrizia contro Aida : «Qualcuna è bugiarda». E Mariana tace : Il giorno dopo la diretta al Grande Fratello è tempo di rabbia e recriminazioni. Patrizia Bonetti è in nomination ed è, tra i concorrenti, la persona che l'ha presa peggio. Ha subito accusato Aida ...

Grande Fratello - il fidanzato di Nina Moric sempre più vicino a Patrizia : «Tra noi c'è sintonia» : Luigi Favoloso ha palesato in qualche occasione di temere molto i montaggi fatti dagli autori del Grande Fratello , soprattutto per quanto riguarda i suoi contatti amichevoli con le donne della Casa. ...

Luigi Favoloso e Patrizia Bonetti/ Nuovo flirt al Grande Fratello 15? Allarme per Nina Moric : Luigi Favoloso e Patrizia Bonetti sempre più vicini nella Casa del Grande Fratello 15. Nuovo flirt in arrivo? È Allarme per la fidanzata Nina Moric

Grande Fratello 15 : Luigi Favoloso ci prova con Patrizia Bonetti? : Luigi Favoloso e Patrizia Bonetti sempre più vicini al Grande Fratello Durante il daytime di oggi del Grande Fratello, mostrato su Canale 5, abbiamo visto che dopo la diretta di ieri sera c’è stato un avvicinamento tra Luigi Favoloso, fidanzato con Nina Moric, e Patrizia Bonetti. Dopo Filippo Contri e Lucia Orlando, tra le mura della casa di Cinecittà potrebbe nascere un’altra coppia. Luigi e Patrizia stanno passando molto tempo insieme ...

Grande Fratello - le prime ore di Aida Nizar : «La casa è sporchissima». Patrizia se la prende con lei (ma sbaglia) : Aida Nizar E’ appena entrata nella casa del Grande Fratello 2018 ma qualche concorrente sta già mostrando segni di insofferenza nei suoi confronti. Del resto Aida Nizar, tra lamentele, prese di posizione e teatrini, non passa certo inosservata. Ecco come sono andate le sue prime ore a Cinecittà. Al risveglio dopo la prima notte, Aida si ritrova in giardino con Alessia e Luigi Favoloso. La spagnola ha da ridire sulle condizioni igieniche ...

Grande Fratello 15 - puntata 24 aprile 2018 in diretta : Grande Fratello 15, il reality condotto da Barbara D'Urso con Cristiano Malgioglio e Simona Izzo, si può seguire, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 16:10, su Canale 5, con la striscia quotidiana dei fatti più rilevanti del giorno.Grande Fratello 15 | I concorrenti

Grande Fratello 2018 - Valerio eliminato e nomination/ Gli ascolti calano ma Barbara D'Urso ringrazia : Live Grande Fratello 2018, anticipazioni e diretta della seconda puntata con Barbara D'Urso: chi verrà eliminato tra Filippo e Valerio? Aida Nizar entra nella Casa, nuovi scontri...

Grande Fratello 2018 - ELIMINATO E NOMINATION/ Cristiano Malgioglio nella casa con "Danzando" : Ecco chi è stato ELIMINATO nella seconda puntata del GRANDE FRATELLO 2018 e le nuove NOMINATION. Valerio abbandona la casa, al televoto Alberto, Filippo, Patrizia e Lucia.

“Perché ha sempre una penna in mano?”. Aida Nizar è entrata al Grande Fratello - ma questa domanda già attanaglia il pubblico. Ecco la storia di questo ‘vezzo’ della spagnola che ha subito suscitato curiosità : E dopo una settimana, Aida Nizar è riuscita a entrare nella Casa del Grande Fratello. Pardon, il ciclone Aida Nizar. La showgirl spagnola sarebbe dovuta entrare durante la prima puntata, ma il suo ingresso è stato posticipato di sette giorni da Barbara D’Urso perché la 42enne è arrivata in ritardo davanti alla porta rossa e ha perso troppo tempo a salutare il pubblico, facendo innervosire parecchio Cristiano Malgioglio, opinionista ...

Grande Fratello 2018 - Barbara D’Urso : «Le segnalazioni di Striscia? Noi non vogliamo svicolare» : Barbara D'Urso “Noi non vogliamo svicolare“. Chi ha orecchie per intendere, intenda. La puntata del Grande Fratello di ieri era iniziata da pochi minuti e già Barbara D’Urso aveva riservato quella che ha tutta l’aria di essere una frecciatina all’Isola dei Famosi 13 e ad Alessia Marcuzzi, come peraltro aveva già fatto – con toni diversi – in un recentissimo passato. Ad offrire lo spunto alla conduttrice ...