Grande Fratello | la storia di Filippo e Lucia è una montatura?

Grande Fratello 2018 - i cinque momenti più trash della puntata di ieri sera : Il secondo appuntamento con il Grande Fratello 15, quello che rischiava di crollare contro la temuta replica di Montalbano, ha conquistato 3.479.000 spettatori e il 21% di share: un buon risultato, con lo share “salvato” dalla tarda chiusura (fino all’1.21 di notte) e i valori assoluti un po’ bassini. La seconda puntata, d’altronde, è stata televisivamente perfetta. La d’Urso e il suo gruppo autoriale sanno bene cosa ...

Analisi Auditel : Il Commissario Montalbano fra Grande Fratello e Report : Si parte come sempre con la sfida del Tg delle ore 20 che vede al comando la curva blu del Tg1 che scorre subito sotto la soglia del 25% di share, con la curva del Tg5 che si posiziona sulla linea del 20% di share. La curva del Tg La7 è poco sopra la linea del 5%, mentre quella del Tg2 tocca la soglia del 10% di share. Nell'access time testa a testa fra le curve di Solti ignoti e Striscia la notizia fra il 15 ed il 25% di share, con la ...

Se Montalbano polverizza il «Grande Fratello 15» : Una Caporetto. Tale è stata, nella gara all’Auditel, la seconda puntata del Grande Fratello 15. Il reality Mediaset, che lunedì sera le ha provate tutte per mantenere vivo lo show, si è fermato al cospetto di Montalbano. Che, seppure in replica, è riuscito a conquistare la prima serata. LEGGI ANCHE«Il Commissario Montalbano», successo senza fine La fiction Rai, con l’episodio intitolato Il Gioco delle Tre Carte, ha fatto suo il 27,11% di share, ...

Grande Fratello - Valerio eliminato polemizza : 'Fate quello che vogliono vedere - non quello che siete' : È Valerio Lo Grieco, il secondo eliminato della quindicesima edizione del Grande Fratello condotto da Barbara D'Urso. Il modello pugliese esce con il 67% battuto al televoto da Filippo. Tra i due non ...

Matteo Gentili asfalta l'ex Paola Di Benedetto/ "Senza rispetto". I messaggi del fan club (Grande Fratello) : Matteo Gentili ha incontrato l'ex fidanzata Paola Di Benedetto: il chiarimento e le frecciatina della coppia davanti alle telecamere del Grande Fratello 2018.

Grande Fratello 2018 - VALERIO ELIMINATO E NOMINATION/ Scontro in 4 al televoto e liti ma gli ascolti calano : Live GRANDE FRATELLO 2018, anticipazioni e diretta della seconda puntata con Barbara d'Urso: chi verrà ELIMINATO tra Filippo e VALERIO? Aida Nizar entra nella Casa, nuovi scontri...

Grande Fratello - sms piccanti tra Lucia e Simone prima di entrare nella Casa : Simone Coccia, conosciuto ai più per essere il compagno di Stefania Pezzopane (onorevole deputato del Partito Democratico) e partecipante della 15esima edizione del Grande Fratello, in passato avrebbe fatto delle avances a scopo erotico a Lucia Bramieri, nuora di Gino Bramieri (moglie di Cesare Bramieri, figlio di Gino) e anche lei concorrente dell'edizione di quest'anno del reality show in onda sulle reti Mediaset di Canale 5 e condotta dalla ...

Al Grande Fratello 15 scoppia l'amore e volano anche insulti : La seconda puntata dell'edizione 2018 del Grande Fratello, il reality show di Canale 5 condotto da Barbara D'urso, è stata ricca di sorprese e colpi di scena. A cominciare dall'eliminato di puntata: Valerio Logrieco. Il secondo bono del reality ha dovuto abbandonare la casa e ha puntato il dito contro il meccanismo del programma di Mediaset. Inoltre, è nato un nuovo amore all'interno della casa tra Filippo e Lucia Orlando ed è entrata l'ultima ...

“E poi Barbara D’Urso mi copia”. La vip si dice “sconvolta”. Accende la tv e non può credere ai suoi occhi. Così ‘sputtana’ Carmelita con tanto di foto prova proprio durante la diretta del Grande Fratello : È più in forma che mai Barbara D’Urso, tornata alla guida del Grande Fratello dopo anni. Si è ripresa anche la prima serata Carmelita, che tra il reality appena cominciato, Pomeriggio Cinque (dal lunedì al venerdì) e poi Domenica Live, dà l’idea di essere sovrumana per quanto è instancabile. Definirla solo ‘conduttrice’, infatti, è riduttivo. Basti pensare che Barbara è, insieme, volto, autrice, agente e pubblicità ...

«Grande Fratello 15» : Barbara D’Urso e l’infelice battuta sull’«Isola» : Che non si dica che il Grande Fratello «svicola», che non si prende la responsabilità in caso di irregolarità da parte dei ragazzi della Casa. Barbara D’Urso lo specifica immediatamente, ringraziando Striscia la notizia per aver segnalato due anomalie all’interno del programma: un cellulare di proprietà di Veronica Satti e una bestemmia di Simone Coccia passata sotto silenzio. «Stavo seguendo Striscia e, ovviamente, il Grande ...

Veronica Satti/ Bobby Solo le dice no - Luca Giurato rilancia : "Qualcosa di grave tra loro"(Grande Fratello 15) : Veronica Satti, viene già considerato il jolly della casa più famosa della televisione. Nella classifica delle preferenze però al momento fa fatica. (Grande Fratello 2018)

Grande Fratello 15 seconda puntata : ottimi ascolti per Barbara d’Urso : Barbara d’Urso: ascolti Tv ottimi per la seconda del Grande Fratello 15 Ieri sera, in prima serata su Canale 5 è andato in onda un nuovo appuntamento con il Grande Fratello 15, condotto quest’anno dalla regina dei reality, Barbara d’Urso. Il pubblico sta apprezzando questa nuova edizione del reality e la conduttrice, oltre che trattarlo in prima serata, ne parla anche i tutti i suoi programmi, ottenendo ottimi risultati. La seconda ...

Grande Fratello 2018 : Valerio Logrieco eliminato - Filippo Contri - Alberto Mezzetti - Lucia O. e Patrizia Bonetti in nomination : Paola Di Benedetto entra in casa per confrontarsi con Matteo Gentili, Aida Nizar è una nuova concorrente.

Grande Fratello 2018 - seconda puntata : duro confronto fra Paola Di Benedetto e Matteo Gentili! : La seconda puntata del Grande Fratello ci ha fatto assistere ad un duro confronto fra Paola e Matteo, ma anche a momenti di commozione come quello che ci ha regalato Veronica, la figlia respinta di Bobby Solo! Scopriamo le fasi più calde di una lunga serata condotta dalla signora degli ascolti Barbara D’Urso! Grande Fratello 2018, fuori il superbono Valerio, Paola Di Benedetto entra nella casa! Accolta con un Grande applauso dal ...