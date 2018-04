GRANDE FRATELLO 2018 | VALERIO ELIMINATO E NOMINATION Cellulari in Casa? Barbara D' Urso

GRANDE FRATELLO - Aida confessa un segreto ad Alberto : «Mi vergogno a dirlo agli altri - per me è finita» : È dentro da poche ore, ma Aida Nizar sente di aver già compromesso la convivenza con gli altri inquilini della casa del Grande Fratello. Non è stata completamente sincera e ora sta cercando di capire ...

GRANDE FRATELLO - Aida confessa un segreto ad Alberto : 'Mi vergogno a dirlo agli altri - per me è finita' : È dentro da poche ore, ma Aida Nizar sente di aver già compromesso la convivenza con gli altri inquilini della casa del Grande Fratello. Non è stata completamente sincera e ora sta cercando di capire ...

GRANDE FRATELLO - il fidanzato di Nina Moric sempre più vicino a Patrizia : «Tra noi c'è sintonia» : Luigi Favoloso ha palesato in qualche occasione di temere molto i montaggi fatti dagli autori del Grande Fratello, soprattutto per quanto riguarda i suoi contatti amichevoli con le donne della...

GRANDE FRATELLO - Valerio Logriego infuriato : 'Avete imbrogliato il pubblico e adesso io vado via' : Valerio Logriego non ha preso bene l'eliminazione dal Grande Fratello , sopratutto non gli è andato giù di essere stato battuto al televoto da Filippo Contri . L'ex concorrente si è scagliato contro ...

GRANDE FRATELLO 2018 - SCATTA IL VOMITO GATE/ Video - ecco chi ha sporcato il bagno : bufera in casa : Al GRANDE FRATELLO 15 scoppia il VOMITO GATE: chi ha sporcato il bagno? Tutti puntano il dito contro Aida: arriva il Video della verità, nella casa scoppia la bufera.(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 20:28:00 GMT)

GRANDE FRATELLO - Patrizia brutalizza Aida : 'Sei una bugiarda' - chi l'ha tradita davvero : Al Grande Fratello di Barbara D'Urso la tensione nella casa è di nuovo alta il giorno dopo la diretta su Canale 5. Tra i più irritati per la nomination c'è Patrizia Bonetti che ha subito accusato la ...

Danilo investigatore al GRANDE FRATELLO 2018. Indagini in corso : Danilo ha deciso di fare l’investigatore del Grande Fratello 2018. Durante la tarda notte qualcuno ha vomitato nel bagno delle ragazze e nessuno si è fatto ancora avanti per ammettere il proprio errore. La rabbia dei concorrenti del Grande Fratello 2018 riguarda soprattutto il fatto che sia stato intasato il lavandino e Danilo ha già due sospetti: Patrizia e Aida. La spagnola ha già sollevato dubbi nella mattinata per via delle nomination ...

“Succede un disastro”. GRANDE FRATELLO - sale la temperatura. Tra i due inquilini l’intesa è palese e lei non lo nasconde più. Peccato che lui non sia proprio libero anzi. Ne vedremo delle belle : Qui gatta ci cova. Dentro la casa del Grande Fratello gli animi si scaldano e due concorrenti sembrano essere sempre più vicini. Dopo una settimana di tensioni, con il Tarzan di Viterbo Alberto Mezzetti in Grande spolvero (che ora vanta tra i suoi sponsor anche Cristiano Malgioglio) ecco che pare esserci spazio anche per la serenità. Peccato che uno dei due sia fidanzato. Parliamo di Luigi Favoloso e Patrizia Bonetti “Io e Luigi ce la ...

GRANDE FRATELLO - il fidanzato di Nina Moric sempre più vicino a Patrizia : 'Tra noi c'è sintonia' : Luigi Favoloso ha palesato in qualche occasione di temere molto i montaggi fatti dagli autori del Grande Fratello, soprattutto per quanto riguarda i suoi contatti amichevoli con le donne della Casa. ...

GRANDE FRATELLO - sms piccanti tra Lucia e Simone prima di entrare nella Casa Video : #Simone Coccia, conosciuto ai più per essere il compagno di Stefania Pezzopane onorevole deputato del Partito Democratico e partecipante della 15esima edizione del #Grande Fratello, in passato avrebbe fatto delle avances a scopo erotico a #Lucia Bramieri, nuora di Gino Bramieri moglie di Cesare Bramieri, figlio di Gino e anche lei concorrente dell'edizione di quest'anno del reality show in onda sulle reti Mediaset di Canale 5 e condotta dalla ...

MATTEO GENTILI ASFALTA L'EX PAOLA DI BENEDETTO/ Nuovi retroscena a Pomeriggio 5 (GRANDE Fratello) : MATTEO GENTILI ha incontrato L'EX fidanzata PAOLA Di BENEDETTO: il chiarimento e le frecciatina della coppia davanti alle telecamere del Grande Fratello 2018.(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 18:12:00 GMT)

GRANDE FRATELLO - la furia di Patrizia contro Aida : «Qualcuna è bugiarda». E Mariana tace : Il giorno dopo la diretta al Grande Fratello è tempo di rabbia e recriminazioni. Patrizia Bonetti è in nomination ed è, tra i concorrenti, la persona che l'ha presa peggio. Ha subito accusato Aida ...

GRANDE FRATELLO - il fidanzato di Nina Moric sempre più vicino a Patrizia : «Tra noi c'è sintonia» : Luigi Favoloso ha palesato in qualche occasione di temere molto i montaggi fatti dagli autori del Grande Fratello , soprattutto per quanto riguarda i suoi contatti amichevoli con le donne della Casa. ...

Luigi Favoloso e Patrizia Bonetti/ Nuovo flirt al GRANDE FRATELLO 15? Allarme per Nina Moric : Luigi Favoloso e Patrizia Bonetti sempre più vicini nella Casa del Grande Fratello 15. Nuovo flirt in arrivo? È Allarme per la fidanzata Nina Moric(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 17:30:00 GMT)