Grande Fratello 15 | Luigi Favoloso ci prova con Patrizia Bonetti?

Grande Fratello 2018 : - "caso bestemmia" sotto accusa Filippo Contri : A seguito delle cocenti accuse della coinquilina Alessia Prete, il modello si infuria e impreca.

Grande Fratello - le prime ore di Aida Nizar : «La casa è sporchissima». Patrizia se la prende con lei (ma sbaglia) : Aida Nizar E’ appena entrata nella casa del Grande Fratello 2018 ma qualche concorrente sta già mostrando segni di insofferenza nei suoi confronti. Del resto Aida Nizar, tra lamentele, prese di posizione e teatrini, non passa certo inosservata. Ecco come sono andate le sue prime ore a Cinecittà. Al risveglio dopo la prima notte, Aida si ritrova in giardino con Alessia e Luigi Favoloso. La spagnola ha da ridire sulle condizioni igieniche ...

Cesare Bramieri - chi è il marito di Lucia del Grande Fratello 2018 : ... da cui Gino si separò dopo 40 anni di amore, nel 2006, due anni prima di morire, aveva svelato di essere stato per lungo tempo spettatore anonimo degli spettacoli del padre . Da piccolo, infatti, si ...

Grande Fratello 15 | Puntata 24 aprile 2018 : ...

Grande Fratello 15 - puntata 24 aprile 2018 in diretta : Grande Fratello 15, il reality condotto da Barbara D'Urso con Cristiano Malgioglio e Simona Izzo, si può seguire, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 16:10, su Canale 5, con la striscia quotidiana dei fatti più rilevanti del giorno.Grande Fratello 15 | I concorrentiprosegui la letturaGrande Fratello 15, puntata 24 aprile 2018 in diretta pubblicato su Gossipblog.it 24 aprile 2018 16:05.

Grande Fratello 2018 - Valerio eliminato e nomination/ Gli ascolti calano ma Barbara D'Urso ringrazia : Live Grande Fratello 2018, anticipazioni e diretta della seconda puntata con Barbara D'Urso: chi verrà eliminato tra Filippo e Valerio? Aida Nizar entra nella Casa, nuovi scontri...(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 14:43:00 GMT)

Grande Fratello 2018 - ELIMINATO E NOMINATION/ Cristiano Malgioglio nella casa con "Danzando" : Ecco chi è stato ELIMINATO nella seconda puntata del GRANDE FRATELLO 2018 e le nuove NOMINATION. Valerio abbandona la casa, al televoto Alberto, Filippo, Patrizia e Lucia.(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 13:51:00 GMT)

“Perché ha sempre una penna in mano?”. Aida Nizar è entrata al Grande Fratello - ma questa domanda già attanaglia il pubblico. Ecco la storia di questo ‘vezzo’ della spagnola che ha subito suscitato curiosità : E dopo una settimana, Aida Nizar è riuscita a entrare nella Casa del Grande Fratello. Pardon, il ciclone Aida Nizar. La showgirl spagnola sarebbe dovuta entrare durante la prima puntata, ma il suo ingresso è stato posticipato di sette giorni da Barbara D’Urso perché la 42enne è arrivata in ritardo davanti alla porta rossa e ha perso troppo tempo a salutare il pubblico, facendo innervosire parecchio Cristiano Malgioglio, opinionista ...

Grande Fratello 2018 - Barbara D’Urso : «Le segnalazioni di Striscia? Noi non vogliamo svicolare» : Barbara D'Urso “Noi non vogliamo svicolare“. Chi ha orecchie per intendere, intenda. La puntata del Grande Fratello di ieri era iniziata da pochi minuti e già Barbara D’Urso aveva riservato quella che ha tutta l’aria di essere una frecciatina all’Isola dei Famosi 13 e ad Alessia Marcuzzi, come peraltro aveva già fatto – con toni diversi – in un recentissimo passato. Ad offrire lo spunto alla conduttrice ...

Bestemmie in diretta tv al Grande Fratello 2018/ Video - da Simone Coccia a Filippo : rischio espulsione? : La decisione di chiudere la diretta nei momenti più caldi del Grande Fratello 2018 è dovuta anche alla voglia di stare al sicuro dal problema Bestemmie, ma è davvero così facile?(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 12:32:00 GMT)

“Tu…”. Sbam! Grande Fratello - Matteo Gentili asfalta Paola Di Benedetto (e Monte). Per Barbara D’Urso l’occasione è troppo ghiotta e tra i due ex scatta il faccia a faccia : pubblico e inquilini in delirio per le parole del tradito : Inizia col botto la seconda puntata del ”Grande Fratello 15”. Una sorta di revival dell’edizione Vip, che aveva visto protagonisti Cecilia Rodriguez e Francesco Monte, all’epoca fidanzato della sorella di Belen. Proprio all’interno della casa del Gf la coppia aveva rotto in diretta e Chechu si era sentita pronta di iniziare la sua frequentazione con il ciclista Ignazio Moser. A quasi cinque mesi di distanza ...

Bestemmia al Grande Fratello : Filippo Contri a rischio eliminazione! : Per quale motivo Filippo Contri, concorrente della quindicesima edizione del Grande Fratello è stato squalificato dalla casa più spiata dagli italiani? Tutto è accaduto durante la diretta della seconda puntata. Ecco che cosa è successo! I fans della quindicesima edizione del Grande Fratello hanno assistito alla nascita di una nuova coppia, quella formata da Filippo Contri e Lucia Orlando. Il resto dei coinquilini però non ha presa bene questa ...

Grande Fratello - la storia di Filippo e Lucia è una montatura? : Grande Fratello, la storia di Filippo e Lucia divide il pubblico: si tratta di una strategia? Al Grande Fratello la storia di Filippo Contri e Lucia Orlandi è solo una montatura? È questo ciò che si stanno chiedendo in questi giorni i telespettatori. Sappiamo bene che il primo, nel corso della prima settimana del reality, […] L'articolo Grande Fratello, la storia di Filippo e Lucia è una montatura? proviene da Gossip e Tv.

Grande Fratello 2018 - i cinque momenti più trash della puntata di ieri sera : Il secondo appuntamento con il Grande Fratello 15, quello che rischiava di crollare contro la temuta replica di Montalbano, ha conquistato 3.479.000 spettatori e il 21% di share: un buon risultato, con lo share “salvato” dalla tarda chiusura (fino all’1.21 di notte) e i valori assoluti un po’ bassini. La seconda puntata, d’altronde, è stata televisivamente perfetta. La d’Urso e il suo gruppo autoriale sanno bene cosa ...