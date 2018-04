Governo | Franceschini | ora confronto con M5s | non si dica solo no

Dario Franceschini dice che il Governo PD-M5S è «l’ultima speranza» : «Io dico che bisogna tentare questa strada senza pregiudiziali» The post Dario Franceschini dice che il governo PD-M5S è «l’ultima speranza» appeared first on Il Post.

Renzi prepara il sì a un Governo di tutti e ottiene il rinvio dell'assemblea Pd. Convinti Martina e Franceschini : Il colloquio di stamattina tra Matteo Renzi e Maurizio Martina è finito male. Il reggente non ci sta: se l'assemblea nazionale convocata per il 21 aprile deve eleggerlo segretario, l'incarico sia pieno e non solo per qualche mese. Respinta insomma al mittente la proposta Renziana di eleggerlo segretario ma solo fino al massimo a febbraio, in tempo poi per celebrare congresso e primarie per le europee del maggio 2019. Sono questi i termini ...

Governo : Parrini - perplesso da Franceschini - sia più chiaro : Roma, 11 apr. (AdnKronos) – “Dario Franceschini ha detto ieri nella riunione congiunta dei gruppi parlamentari che il Pd deve in ogni modo evitare un Governo M5S-Lega, aggiungendo che questo non significa proporre la formazione di un Governo Pd-M5S. Confesso di aver accolto queste parole con perplessità”. Lo scrive Dario Parrini del Pd su Facebook. “Per togliere al nostro dibattito ogni opacità, chi sostiene la ...

La svolta di Franceschini agita il Pd : 'Non possiamo far nascere un Governo Lega-M5s' : Roma. È in corso l'assemblea dei parlamentari del Pd, dove si discute della linea da prendere in vista del secondo turno di consultazioni giovedì al Quirinale. Pochi minuti fa ha preso la parola Dario ...

Governo : Orfini a Franceschini - Pd no può non stare a opposizione : Roma, 10 apr. (AdnKronos) – “Non possiamo non stare all’opposizione”. Questa la replica, secondo quanto viene riferito, di Matteo Orfini a Dario Franceschini all’assemblea dei gruppi dem. “M5S è distante dal Pd tanto quanto la Lega”, ha aggiunto ricordando che i dem hanno fatto una campagna contro i sovranisti. L'articolo Governo: Orfini a Franceschini, Pd no può non stare a opposizione sembra essere il ...

Di Maio : fiducioso su Governo cambiamento. Franceschini : ora fase nuova. Martina : no all'Aventino - prenderemo iniziative : 'O si va al governo per cambiare le cose o non ne vale la pena: no ad un governo a tutti i costi e sì a un governo del cambiamento, e su questo sono molto fiducioso'. Così il leader 5 stelle Luigi Di ...

Di Maio : fiducioso per il Governo | Franceschini : non basta assistere - serve una fase nuova : Di Maio: fiducioso per il governo | Franceschini: non basta assistere, serve una fase nuova Il segretario Pd Martina: “Non siamo indifferenti a quanto accade ma dico no alla logica M5s” Continua a leggere

Governo - Franceschini : 'Basta assistere - si apre una nuova fase' : Nell'iter verso un nuovo Governo è ora di aprire "una nuova fase". Lo afferma Dario Franceschini all'assemblea dei gruppi Pd. "Credo che non basti assistere a quello che avviene - dice -. Nessuno ha ...