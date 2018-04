Governo | su ipotesi Pd tensione in gruppi M5S | assemblea giovedì 2

Governo : Di Maio - ipotesi centrodestra tramontata del tutto : Roma, 24 apr. (AdnKronos) – “E’ chiaro che un Governo del centrodestra non é più un’ipotesi percorribile, gli unici che non l’hanno capito sono forse proprio loro. Ma dopo il fallimento del mandato di Casellati quell’ipotesi è tramontata del tutto”. Lo dice Luigi Di Maio, dopo l’incontro del M5S con il presidente della Camera Roberto Fico. L'articolo Governo: Di Maio, ipotesi centrodestra ...

Governo : su ipotesi Pd tensione in gruppi M5S - assemblea giovedì : Roma, 24 apr. (AdnKronos) – Si terrà giovedì alle 19,30 l’assemblea congiunta dei gruppi M5S di Camera e Senato. Intanto tra i parlamentari si discute animatamente di quel che sta accadendo dopo la chiusura del ‘forno’ con la Lega e l’avvio del confronto con i dem, salutato con favore dalle frange più a sinistra del Movimento ma visto come fumo negli occhi dai più.La chat tace, anche perché -viene spiegato- quella ...

Governo - mandato espolorativo : Mattarella incarica Fico. Ipotesi Pd-M5s : ROMA - Dopo un breve colloquio cominciato come da protocollo alle 17 al Quirinale, il capo dello Stato ha affidato al presidente della Camera, il grillino Roberto Fico, l'incarico esplorativo. È il ...

Casellati - mandato esplorativo fallito. Crisi nel centrodestra - si affaccia l'ipotesi di Governo Di Maio-Salvini : Si è concluso con un nulla di fatto il mandato esplorativo di Elisabetta Casellati. Ora i giochi tornano nelle mani di Mattarella. Il Capo dello Stato ha fatto sapere che si concederà due giorni per ...

Archiviata definitivamente l'ipotesi di un Governo centrodestra M5S : Roma, 20 apr. , askanews, La presidente del Senato, Elisabetta Casellati, ha certificato che l'ipotesi per la quale aveva ricevuto il mandato esplorativo, una maggioranza di governo centrodestra-M5s, ...

Governo : G. Grillo - ipotesi Fico suggestiva ma non si realizzerà : Roma, 20 apr. (AdnKronos) – L’ipotesi di un preincarico, magari destinato a buon fine, al presidente della Camera Roberto Fico per la formazione del nuovo Governo “mi sembra suggestiva, quanto meno suggestiva. La sto leggendo ovunque ma non credo si realizzerà questa situazione, abbiamo votato Fico presidente della Camera”. Così Giulia Grillo, capogruppo M5S alla Camera, ospite di Omnibus su La7.L’esponente 5 Stelle ...

Consultazioni Governo - Mattarella studia le varie ipotesi : tocca a Fico? [LIVE] : 8:09 - Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere della Sera, il Presidente della Repubblica potrebbe affidare un mandato esplorativo al Presidente della Camera Roberto Fico, il quale però avrebbe lo stesso orizzonte temporale concesso alla Casellati - vale a dire 48 ore - per convincere il Partito Democratico ad iniziare un dialogo con Di Maio per la formazione di un governo. A quel punto il PD si troverebbe a scegliere tra due ...

Salvini apre all'ipotesi di un premier 'terzo' - è la svolta per il Governo?? : Scade oggi, con tutta probabilità, il tempo lasciato da Sergio Mattarella ai partiti per mandare un segnale di dialogo, senza il quale sarà il capo dello Stato a decidere come procedere per dare un governo al Paese dopo 45 giorni dalle elezioni. #Salvini: Berlusconi non può fare né il Ministro, né il Senatore. Non può fare nulla. Sembra che i 5stelle facciano di tutto perché non vogliono ...

Governo - si congela l'asse M5S-Pd : in campo l'ipotesi Giovannini : ... e' in ottimi rapporti coi grillini , al punto da aver scritto la prefazione di 'Presi per il Pil', il libro di Lorenzo Fioramonti, neo eletto deputato M5s e considerato il ministro dell'economia ...

Governo - maggioranza cercasi : tutte le ipotesi sul piatto : Seconda giornata di 'esplorazione' per il presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, che dopo il nulla di fatto del primo round, oggi pomeriggio incontrerà nuovamente le forze politiche...

Quinta Colonna puntata 19 aprile : Paolo del Debbio sull'ipotesi di Governo Casellati : Se ne parlerà come al solito Il programma può essere seguito anche da pc, tablet e smartphone in live streaming su Mediaset on Demand . Quinta Colonna: gli ospiti di giovedì 19 aprile Anche Luigi Di ...

Governo - ipotesi M5S-Pd : la palla passa a Renzi : Nell’apprendere che il suo mandato durerà un batter d’occhi, e che dovrà limitarsi a constatare se c’è il famoso accordo Salvini-Di Maio, Elisabetta Alberti Casellati non ha nascosto un filo di delusione che si è colto davanti alle telecamere. Dal Presidente della Repubblica si sarebbe aspettata un po’ di respiro, e comunque lei avrebbe volentier...

Governo : Mattarella - ora verifica concreta su ipotesi centrodestra-M5S/Adnkronos (3) : (Adnkronos) – Solo quando Mattarella avrà a disposizione gli elementi raccolti da Casellati, potrà decidere come procedere ulteriormente, per arrivare a chiudere la crisi non in fretta, ma sicuramente in tempi rapidi e senza assecondare meline.La palla potrebbe passare a un presidente incaricato o pre-incaricato se effettivamente ci fosse da verificare ulteriormente la possibilità di arrivare alla formazione di un Governo. Oppure potrebbe ...

Governo - incarico esplorativo a Casellati. Dovrà riferire su ipotesi Centrodestra-5S : La presidente del Senato Dovrà tornare al Colle per riferire l’esito entro venerdì 20 aprile. Ma i pentastellati ribadiscono: «Il veto su Silvio Berlusconi rimane»|