Governo | presidente della Camera Fico riceve la delegazione del M5s

Trappola per Di Maio e Salvini Pronto il Governo del Presidente Mattarella e gli incarichi 'impossibili' : Non deve sorprendere quello che è il piano del Capo dello Stato Sergio Mattarella: pararsi istituzionalmente dando incarichi impossibili alla Casellati e a Fico, il primo fallito e il secondo destinato al fallimento, per poi poter calare l’asso nella manica e cioè il “governo del Presidente” che vedrebbe tutti dentro con un obiettivo limitato, cambiare la legge elettorale Segui ...

Mariastella Gelmini : Governo del presidente prematuro : Un governo del presidente con dentro tutti? Non dispiacerebbe a Silvio Berlusconi, secondo i soliti ben informati, ma è visto come fumo negli occhi sia dall’alleato Salvini sia, sull’altro fronte, dal M5S. In ogni caso è il ragionamento di Berlusconi sempre meglio un governo del presidente che un esecutivo Cinque Stelle-Pd. Mentre tutti gli occhi sono puntati sulle consultazioni del presidente della Camera di oggi, con inizio alle 14.30, per ...

Governo - al via le consultazioni del presidente della Camera Fico : A Montecitorio il presidente della Camera Roberto Fico ha iniziato le consultazioni. In programma, gli incontri con le delegazioni di Pd e M5s....

Mattarella irritato : 'Nessuna novità'. Verso Governo del presidente? : Protagonista indiscusso della scena politica italiana di questi ultimi due mesi è senza dubbio il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella che, come scrivono i giornali, non ha certo nascosto ...

La strategia di Mattarella : togliere tutti gli alibi ai partiti - per arrivare al Governo del presidente : Nel rispetto del ruolo assegnato dalla Costituzione, Mattarella cerca di agevolare la nascita di un'intesa politica - qualunque intesa - per formare un esecutivo. E così sta mettendo i leader con le ...

Luigi Di Maio chiude a Matteo Salvini e punta tutto sul Pd. All'orizzonte l'ombra opprimente di un Governo del presidente : L'ottimismo della disperazione può sembrare eccessivo. Ma forse si può parlare dell'ottimismo della forte preoccupazione. Per il Movimento 5 stelle l'esplorazione di Roberto Fico e il suo perimetro delimitato all'interlocuzione con il solo Partito democratico è una sorta di ultima chiamata per poter essere protagonisti di un governo politico. Prima che tutto cambi.E così i vertici 5 stelle lasciano trapelare molta ...

Mandato a Fico per verifica Governo M5s-Pd. Il presidente della Camera : 'Al lavoro da subito'. Orfini : 'Noi alternativi' : Roberto Fico ha ricevuto da Mattarella il Mandato per verificare una possibile intesa per un governo M5s-Pd. "Il presidente della Repubblica ha conferito al presidente della Camera Roberto Fico il ...

Governo - Mattarella convoca il presidente della Camera Fico alle 17. Mandato esplorativo per trovare una maggioranza : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato per le 17 di oggi, al Palazzo del Quirinale, il presidente della Camera Roberto Fico. Ne dà notizia un comunicato, aggiungendo che la sala stampa aprirà alle 15.30. La decisione è arrivata dopo che il capo dello Stato ha riunito i suoi consiglieri per valutare come procedere dopo il fallimento dei due giri di consultazioni e del Mandato esplorativo della presidente del Senato Maria ...

Governo. Roberto Fico Premier e Maria Elena Boschi presidente della Camera : Lunedì sta per arrivare e Matteo Renzi pregusta il colpo da tempo meditato: rientrare nella partita politica. Il M5S è

Governo - la Casellati riferisce al Presidente Mattarella - Toti : 'Il centrodestra non è divisibile' : Dopo il secondo giro di consultazioni , il Presidente del Senato Alberti Casellati si recherà dal Presidente Mattarella per riferire i progressi sulla formazione del Governo. "Di Maio cerca di ...

Il Pd conferma : no ai 5 Stelle Passa la linea dei renziani doc Sì solo al Governo del Presidente : Passa la linea dei renziani nel Partito Democratico: nessun governo politico con il Movimento 5 Stelle e, al massimo, disponibilità ad un esecutivo del Presidente, quindi con dentro tutte le forze politiche, qualora lo chiedesse il Capo dello Stato Sergio Mattarella Segui su affaritaliani.it