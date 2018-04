Governo Pd-M5S? La base dem è furiosa | ' #senzadime'

Governo - presidente della Camera Fico riceve la delegazione del M5s : La delegazione M5s, composta dal capo politico Luigi Di Maio e dai capigruppo Giulia Grillo e Danilo Toninelli, è arrivata dal presidente della Camera, Roberto Fico, per le consultazioni per la ...

CONSULTAZIONI FICO - MARTINA APRE A M5S/ Governo diretta live : Pd spaccato. Insorgono renziani : "Senza di noi" : FICO, mandato per Governo M5s-Pd: il presidente della Camera incaricato da Mattarella per intesa con i dem, Di Maio chiude a Salvini e Berlusconi, la reazione di MARTINA(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 18:11:00 GMT)

Governo M5S – PD - il nome giusto è quello di Raffaele Cantone : Fonti autorevoli confidano a Fanpage.it una clamorosa indiscrezione: in casa M5s e PD si lavora a un esecutivo "di alto profilo", guidato dal Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.Continua a leggere

Governo : Morassut (Pd) - valutare convergenza con M5S contro destra : Roma, 24 apr. (AdnKronos) – ‘Probabilmente senza un Governo Badoglio e coi monarchici non ci sarebbero state la Liberazione e la Costituzione. è da vedere se Togliatti sia stato ideatore o traduttore della ‘Svolta di Salerno’ (aprile ’44) ma è un fatto che solo pochi mesi prima un Governo coi monarchici era improponibile. Per reggere quella svolta, però, ci voleva un altro partito. Rifondato. Non sarebbe bastata la ...

Governo : Marcucci - sarà Direzione Pd a decidere su M5S : Roma, 24 apr. (AdnKronos) – “Come ha ricordato il reggente Martina, sarà la Direzione nazionale dem a decidere se aprire o meno un confronto con i 5 stelle. Se il mandato sarà quello di verificare le carte del M5S, saranno i 100 punti del programma del Pd a stabilire le basi di partenza della discussione”. Lo ha detto il capogruppo del Pd a Palazzo Madama Andrea Marcucci, al termine dell’incontro a Montecitorio con il ...

Governo ultime notizie - Fico vede il Pd. Martina : disponibili se M5s chiude con Lega : Il presidente della Camera deve verificare una possibile intesa. Il segretario reggente: "Approfondiremo e la Direzione valuterà" Di Maio molla Salvini: non vuole governare - di E.G.POLIDORI IL PUNTO ...

Governo - Bonafede (M5s) : “Lega? Oggi si parla di possibili margini tra noi e il Pd”. Damiano (Pd) : “Serve passo indietro di Di Maio” : “Se il forno con la Lega è definitivamente chiuso come chiede il Pd per dialogare? Il punto non è questo, Oggi si deve parlare dei margini tra noi e i dem”. Dopo le consultazioni tra Roberto Fico e la delegazione Pd, è il deputato Alfonso Bonafede a non chiudere ancora a Matteo Salvini. “Attendiamo una risposta da Di Maio”, ha rivendicato il capogruppo Pd al Senato Andrea Marcucci, al termine dell’incontro con il ...

Governo : Martina per dialogo - stop renziani ‘M5S riconosca azione Renzi’/Adnkronos : Roma, 24 apr. (Adnkronos) – Tensioni nell’incontro al Nazareno e, si riferisce in ambienti dem, “fino a un momento prima di entrare all’incontro con Fico”. La delegazione Pd si è divisa sulla linea da tenere nelle consultazioni con il presidente della Camera, Roberto Fico. A quanto si apprende, la dialettica si sarebbe articolata tra la posizione più ‘dialogante’ del reggente Maurizio Martina e quella ...

Governo : Martina per dialogo - stop renziani ‘M5S riconosca azione Renzi’/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Ed ancora Orfini: “Se dai 5 Stelle arriverà una proposta, allora ne discuteremo negli organismi dirigenti”. La Direzione Pd dove, fanno notare fonti renziane, il ‘pallino’ nei numeri e negli equilibri resta in mano a Matteo Renzi. L’ex-segretario, al momento, non avrebbe cambiato linea rispetto a quella della chiusura ai 5 Stelle esternata già ieri nel fuoco di fila della dichiarazioni dei ...

Governo - mandato esplorativo a Roberto Fico<br>Concluso l'incontro con il Pd. Alle 18 il M5S : Ore 15:41 - Il prossimo appuntamento è per l'incontro del Presidente della Camera Roberto Fico con la delegazione del MoVimento 5 Stelle, i suoi compagni di partito Luigi Di Maio, Danilo Toninelli e Giulia Grillo. l'incontro è fissato per le ore 18.Ore 15:37 - Si è appena concluso l'intervento di Maurizio Martina davanti ai giornalisti, trovate tutte le sue dichiarazioni cliccando sul box qui sotto: ...

Carlo Freccero - l'indizio pesantissimo sul Governo del presidente : 'Della Cananea è allievo di Cassese. Il M5s...' : Senza però esprimere un governo di matrice politica. l'indizio scovato da Freccero, insomma, è di quelli pesanti.

Governo - Boccia : “Strategia Pd con M5s è folle e davvero poco intelligente. È roba psicologica” : “Pd non vuole aprire al M5s? Non so se vi è mai capitato di vedere una strategia così folle e così davvero poco intelligente”. Così, ai microfoni di 24 Mattino (Radio24), il deputato Pd della minoranza, Francesco Boccia, ribadisce le sue taglienti critiche al gruppo dirigente renziano, già espresse nella giornata di ieri. E spiega: “Scusatemi, avete mai visto una strategia che dice: ‘Io non ascolto cosa hanno da dire gli ...