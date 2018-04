Governo : Martina per dialogo - stop renziani ‘M5S riconosca azione Renzi’/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Ed ancora Orfini: “Se dai 5 Stelle arriverà una proposta, allora ne discuteremo negli organismi dirigenti”. La Direzione Pd dove, fanno notare fonti renziane, il ‘pallino’ nei numeri e negli equilibri resta in mano a Matteo Renzi. L’ex-segretario, al momento, non avrebbe cambiato linea rispetto a quella della chiusura ai 5 Stelle esternata già ieri nel fuoco di fila della dichiarazioni dei ...

Governo : Martina per dialogo - stop renziani ‘M5S riconosca azione Renzi’/Adnkronos : Roma, 24 apr. (Adnkronos) – Tensioni nell’incontro al Nazareno e, si riferisce in ambienti dem, “fino a un momento prima di entrare all’incontro con Fico”. La delegazione Pd si è divisa sulla linea da tenere nelle consultazioni con il presidente della Camera, Roberto Fico. A quanto si apprende, la dialettica si sarebbe articolata tra la posizione più ‘dialogante’ del reggente Maurizio Martina e quella ...

Governo - Martina : 'Lavoriamo con M5s se dice no al centrodestra e alla Lega' : "Siamo pronti a valutare un'ipotesi di Governo con il M5s ". Lo ha detto il segretario reggente del Pd , Maurizio Martina , dopo aver incontrato il presidente della Camera Roberto Fico in vista del ...

Governo - l’apertura di Martina dopo l’incontro con Fico : “L’asse di riferimento sta attorno al programma del Pd” : Il Pd è disponibile a dialogare con M5s sulla base dei 100 punti del suo programma di Governo e su tre punti “già evidenziati durante le Consultazioni al Quirinale”: una “agenda europeista“, il “rinnovamento della democrazia superando il populismo”, politiche del lavoro “rispettando gli equilibri di finanza pubblica“. Lo ha detto il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina dopo le consultazioni ...

Governo - Martina : lavoriamo con M5s se dice no a centrodestra e Lega : "Siamo pronti a valutare un'ipotesi di Governo con il M5s ". Lo ha detto il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina , dopo aver incontrato il presidente della Camera Roberto Fico in vista del ...

Governo - Martina dopo l’incontro con Fico : “Se M5s chiude con la Lega è novità. Percorso Pd sarà discusso in direzione” : Un’apertura ai 5 stelle. A condizione che sia davvero chiuso il fronte di accordo con la Lega e che “il Percorso nuovo” sia approvato e discusso dalla direzione Pd. Maurizio Martina, segretario reggente dei democratici, al termine del colloquio con il presidente della Camera Roberto Fico ha esposto la nuova posizione del partito. E, come presupposto per far andare avanti il dialogo, ha chiesto che arrivino risposte su tre temi ...

Governo - Martina : ?sì al dialogo se M5S chiude alla Lega : Il presidente della Camera ha ricevuto dal capo dello Stato l’incarico di verificare entro giovedì la fattibilità di una maggioranza di Governo con dem e Movimento 5 Stelle. Martina (Pd): ok confronto ma basta ambiguità. Di Maio positivo: valutiamo intesa ma resta condizione del contratto di Governo. Salvini: una presa in giro ...

FICO - CONSULTAZIONI M5S-PD/ Diretta live Governo : Martina apre - "possibile percorso comune". Incognita Lega : FICO, mandato per Governo M5S-PD: il presidente della Camera incaricato da Mattarella per intesa con i dem, Di Maio chiude a Salvini e Berlusconi, la reazione di Martina(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 15:34:00 GMT)

CONSULTAZIONI FICO : PD - POI M5S/ Diretta live Governo - Martina-Di Maio ‘carte’ Mattarella : Salvini “Renzi? No” : FICO, mandato per Governo M5s-Pd: il presidente della Camera incaricato da Mattarella per intesa con i dem, Di Maio chiude a Salvini e Berlusconi, la reazione di Martina(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 11:30:00 GMT)

Mandato a Fico per Governo M5S-Pd. Martina : ok confronto ma basta ambiguità. Di Maio chiude con Lega : Il presidente della Camera riceve dal capo dello Stato l’incarico di verificare entro giovedì la fattibilità di una maggioranza di governo con dem e Movimento 5 Stelle. Martina (Pd): ok confronto ma basta ambiguità. Di Maio positivo: valutiamo intesa ma resta condizione del contratto di governo. Salvini: una presa in giro ...

Fico - mandato da Mattarella per Governo M5s-Pd/ Martina : “Sì a confronto”. Di Maio : “Settimana decisiva” : Fico, mandato da Mattarella per Governo M5s-Pd. Salvini chiede tempo per asse con pentastellati. Martina: “Sì a confronto”. Di Maio: “Settimana decisiva”. Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 20:55:00 GMT)

Governo : per renziani stop Di Maio a Lega non cambia niente - Martina ‘ok confronto’ : Roma, 23 apr. (AdnKronos) – La presa di distanza di Luigi Di Maio da Matteo Salvini era attesa nel Pd. E da molti considerata un bluff. Ma se per la minoranza, vedi Antonio Misiani dell’area Orlando, rappresenta il primo passo, un atto necessario per intavolare un confronto, la maggioranza renziana resta ferma sulla chiusura ai 5 Stelle o comunque non considera la dichiarazione del leader M5S la precondizione per sedersi a un tavolo. ...

Governo - Di Maio scarica Salvini Martina : dialogo se stop ambiguità Il leader leghista : una presa in giro : Mattarella ha affidato il mandato al presidente della Camera Fico per verificare l'ipotesi M5S-Pd. Di Maio scarica Salvini: "Ci ho provato". Martina: "Sì a dialogo se finiscono le ambiguità". L'ira del leghista: "Quest'incarico è una presa in giro" Segui su affaritaliani.it

Governo - Di Maio : “Ok al dialogo con il Pdd - la Lega non vuole”. Martina : “Sì a confronto se sono finite le ambiguità” : “Io accetto la richiesta del capo dello Stato e presto incontrerò il Presidente della Camera per valutare la possibilità di questo percorso, visto e considerato che dall’altra parte non hanno voluto ascoltare i loro stessi elettori che chiedevano a Salvini di fare questo passo”. Così Luigi Di Maio sul blog dove aggiunge: “Questa è la settimana decisiva e sono molto ottimista” perché “non sarà un’alleanza: quello che ...