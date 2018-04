Governo | Magorno Pd | ribadisco senza di me esecutivo con Cinquestelle

meteoweb.eu

: Magorno: Un governo col #M5S #senzadime - DiariPolitici : Magorno: Un governo col #M5S #senzadime - DiariPolitici : Magorno: Di Maio vuole governo solo con la Lega. Che aspettiamo? - Emagorno : Inutile parlare d’altro, il #Pd è forza di minoranza. Chi, in queste ore pensa al governo, dovrebbe pensare a riemp… -

(Di martedì 24 aprile 2018) Roma, 24 apr. (AdnKronos) – “Siamo un partito democratico e ci sarà una discussione in direzione. Per quanto mi riguarda posso solo ribadire il miodi me a uncol M5S”. Lo scrive su Twitter il senatore Pd Ernesto. L'articolo(Pd),di meconMeteo Web.