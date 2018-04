Governo M5S e Pd | il muro renziano Ma tra i dem qualcosa si muove

CONTRATTO DI Governo M5S/ I quattro punti che fanno saltare tutto (a tutti) : Il comitato guidato dal Giacinto della Cananea ha individuato le possibili convergenze. Ma, avverte il documento, arrivare a un GOVERNO coeso sarà molto arduo. MARCO BISCELLA(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 06:01:00 GMT)RISULTATI ELEZIONI MOLISE/ Il centrodestra aiuta Fico contro Di Maio, di A. FannaSCENARIO/ Flop di Fico e GOVERNO di tutti, l'unica chance per salvare la faccia, di E. Mazzarella

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi ultim'ora Governo : Fico - nel pomeriggio incontro con Pd e M5s (24 aprile 2018) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Governo, mandato esplorativo a Roberto Fico, nel pomeriggio incontro con le delegazioni di Pd e M5s (24 aprile 2018)(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 03:36:00 GMT)

Governo M5s-Pd? Salvini : 'Sono deluso - italiani non lo meritano' : "Non sono arrabbiato ma deluso, perché gli italiani non meritano questo". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, in merito alla possibilità di un accordo tra Pd e M5s. "Sono stanco - ha prosesuito ...

Governo - si apre forno M5S-Pd. A Fico il mandato - Di Maio molla Salvini : Governo, Orfini chiude a Fico: 'Pd alternativo al M5S, un accordo è impossibile' Politica 0 0 0 Nel centrodestra la 'missione Fico' fa saltare gli alleati sulla sedia. "Non è giusto, non è normale. ...

Matteo Salvini e il Governo Pd-M5s : 'Una presa in giro - Renzi e Boschi non li voglio più vedere' : 'Non è giusto, non è normale, non è rispettoso'. Matteo Salvini dice no a un governo Pd-M5s , sempre più all'orizzonte dopo il mandato esplorativo affidato dal presidente Sergio Mattarella al ...

Mattarella incarica Fico di cercare<br>una maggioranza di Governo Pd-M5S : Il Presidente della Camera Roberto Fico, convocato oggi pomeriggio al Quirinale da Sergio Mattarella, ha ricevuto ufficialmente il mandato esplorativo. Dovrà, in questo caso, "verificare l'esistenza di una maggioranza parlamentare tra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico e conferire un'indicazione condivisa per il conferimento dell'incarico di Presidente del Consiglio per costituire il governo". Escluso, dopo i due tentativi andati a ...

Due giorni a Fico per un Governo Pd-M5s - e Di Maio chiude a Salvini - : Roma, 23 apr. , askanews, Due giorni di tempo per 'verificare la possibilità di una intesa di maggioranza parlamentare tra M5s e Pd per costituire il governo'. E' questo il mandato che il presidente ...

Governo - De Luca : “Alleanza con M5S? Chiariscano se siamo delinquenti”. E ipotizza “appoggio esterno” : “Il lavoro del Presidente della Repubblica va guardato con grande rispetto, sta lavorando per passi successivi per chiarire le possibili alleanze in tutte le direzioni. Si ragionerà seriamente quando verrà dato a qualcuno l’incarico per formare un Governo. A quel punto io credo che sia ragionevole discutere nel merito con tutti, anche con il M5S. Però va fatta un’operazione verità: un conto è parlare “a capocchia”, ...

Fico - mandato da Mattarella per Governo M5s-Pd/ Martina : “Sì a confronto”. Di Maio : “Settimana decisiva” : Fico, mandato da Mattarella per Governo M5s-Pd. Salvini chiede tempo per asse con pentastellati. Martina: “Sì a confronto”. Di Maio: “Settimana decisiva”. Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 20:55:00 GMT)

A Fico l’incarico per il Governo M5S-Pd. Il commento di Salvini : «È una presa in giro» : Tocca al presidente della Camera il nuovo incarico esplorativo. I pentastellati diffondono sul blog 10 punti-priorità per governare. Il leader della Lega a Di Maio: «Sediamoci a un tavolo»

Salvini : Governo centrodestra-M5s o noi andiamo avanti soli : Codroipo , Ud, , 23 apr. , askanews, 'Qualcuno me lo devo trovare per fare un tratto di strada, altrimenti da soli, ma la matematica non è un'opinione e tendenzialmente se ci sono tre squadre che ...

Due giorni a Fico per un Governo Pd-M5s - Di Maio congeda Salvini : Roma, 23 apr. , askanews, Due giorni di tempo per 'verificare la possibilità di una intesa di maggioranza parlamentare tra M5s e Pd per costituire il governo'. E' questo il mandato che il presidente ...

Per Pd-M5S poche chance - ma il dialogo è utile in vista di un Governo istituzionale : Dopo quello affidato alla presidente del Senato Casellati, orientato a un esecutivo Lega-M5S, il Presidente della Repubblica ha dato mandato al presidente della Camera di sondare la possibilità di un governo tra i dem e i Cinque stelle per uscire dallo stallo politico frutto delle ultime Politiche...

Governo : Martina - M5S smetta con ambiguità e trattative parallele : Roma, 23 apr. (AdnKronos) – “Ci confronteremo con il presidente Fico con spirito di leale collaborazione secondo il mandato conferitogli dal presidente Mattarella. Lo faremo con serietà e coerenza a partire da una questione fondamentale e prioritaria: la fine di ogni ambiguità e di trattative parallele con noi e con Lega e centrodestra. Per rispetto degli italiani, dopo 50 giorni di tira e molla, occorre su questo totale ...