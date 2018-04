Governo | il Pd da Fico | possibilismo

Governo ultime notizie - Fico vede il Pd. Martina : disponibili se M5s chiude con Lega : Il presidente della Camera deve verificare una possibile intesa. Il segretario reggente: "Approfondiremo e la Direzione valuterà" Di Maio molla Salvini: non vuole governare - di E.G.POLIDORI IL PUNTO ...

Consultazioni Fico - Martina apre a M5s/ Governo diretta live : “alleanza Pd - senza Lega”. Salvini “non esiste” : Fico, mandato per Governo M5s-Pd: il presidente della Camera incaricato da Mattarella per intesa con i dem, Di Maio chiude a Salvini e Berlusconi, la reazione di Martina(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 17:15:00 GMT)

Governo - mandato esplorativo a Roberto Fico<br>Concluso l'incontro con il Pd. Alle 18 il M5S : Ore 15:41 - Il prossimo appuntamento è per l'incontro del Presidente della Camera Roberto Fico con la delegazione del MoVimento 5 Stelle, i suoi compagni di partito Luigi Di Maio, Danilo Toninelli e Giulia Grillo. l'incontro è fissato per le ore 18.Ore 15:37 - Si è appena concluso l'intervento di Maurizio Martina davanti ai giornalisti, trovate tutte le sue dichiarazioni cliccando sul box qui sotto: ...

Governo - Cuperlo : “Se Fico conferma chiusura a Lega - sì al confronto. Non condivido de-renzizzazione Pd” : “L’idea di un governissimo la lascio alle scelte del Presidente della Repubblica. Riguardo al Pd credo che Martina in questi giorni abbia avuto uno serie di incontri con diversi esponenti del Pd di maggioranza di minoranza io avevo anche suggerito la convocazione di una Direzione, io ho condiviso la linea emersa dopo il voto ma un tagliando andava fatto. Ci sono delle novità, è fallito il tentativo di dare una maggioranza politica ...

Governo - l’apertura di Martina dopo l’incontro con Fico : “L’asse di riferimento sta attorno al programma del Pd” : Il Pd è disponibile a dialogare con M5s sulla base dei 100 punti del suo programma di Governo e su tre punti “già evidenziati durante le Consultazioni al Quirinale”: una “agenda europeista“, il “rinnovamento della democrazia superando il populismo”, politiche del lavoro “rispettando gli equilibri di finanza pubblica“. Lo ha detto il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina dopo le consultazioni ...

Governo - Martina dopo l’incontro con Fico : “Se M5s chiude con la Lega è novità. Percorso Pd sarà discusso in direzione” : Un’apertura ai 5 stelle. A condizione che sia davvero chiuso il fronte di accordo con la Lega e che “il Percorso nuovo” sia approvato e discusso dalla direzione Pd. Maurizio Martina, segretario reggente dei democratici, al termine del colloquio con il presidente della Camera Roberto Fico ha esposto la nuova posizione del partito. E, come presupposto per far andare avanti il dialogo, ha chiesto che arrivino risposte su tre temi ...

FICO - CONSULTAZIONI M5S-PD/ Diretta live Governo : Martina apre - "possibile percorso comune". Incognita Lega : FICO, mandato per Governo M5S-PD: il presidente della Camera incaricato da Mattarella per intesa con i dem, Di Maio chiude a Salvini e Berlusconi, la reazione di Martina(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 15:34:00 GMT)

Governo - mandato esplorativo a Roberto Fico<br>In corso l'incontro con il Pd : Martedì 24 aprile, ore 14:28 - Sono appena arrivati i rappresentati del PD che tra pochi minuti incontreranno il Presidente della Camera Roberto Fico. La delegazione del Partito Democratico è composta dal reggente Maurizio Martina, il presidente Matteo Orfini e i capigruppo Andrea Marcucci e Graziano Delrio. mandato esplorativo a Roberto Fico Lunedì 23 aprile, ore 22.10 - Sono stati comunicati gli orari degli incontri del Presidente della ...

Governo - al via le consultazioni del presidente della Camera Fico : A Montecitorio il presidente della Camera Roberto Fico ha iniziato le consultazioni. In programma, gli incontri con le delegazioni di Pd e M5s....

Fico al lavoro per Governo M5s-Pd. I dem : aperti al confronto. Di Maio chiude con la Lega : Il presidente della Camera riceve dal capo dello Stato l’incarico di verificare entro giovedì la fattibilità di una maggioranza di governo con dem e Movimento 5 Stelle. Martina (Pd): ok confronto ma basta ambiguità. Di Maio positivo: valutiamo intesa ma resta condizione del contratto di governo. Salvini: una presa in giro ...

Governo - iniziato il colloquio tra Fico e la delegazione del Pd : Al via alla Camera l’incontro tra il presidente Roberto Fico e la delegazione Pd composta da Maurizio Martina, Andrea Marcucci, Graziano Delrio e Matteo Orfini. Gli esponenti democratici sono giunti al colloquio su un possibile Governo con M5s alla spicciolata, dopo essersi riuniti al Nazareno. L'articolo Governo, iniziato il colloquio tra Fico e la delegazione del Pd proviene da Il Fatto Quotidiano.

Governo. Delegazione del Pd da Fico. Marcucci : strada in salita - ma non si escludono sorprese : La Delegazione del Pd dalle 14.30 è a colloquio con il Presidente della Camera, Roberto Fico. Alle 17.30 toccherà a quella del M5s. La Gelmini intanto - in vista di questo nuovo giro di consultazioni - invita l'alleato Matteo Salvini a cercare voti in Parlamento. Il leader del Carroccio intercettato dai cronisti a Montecitorio avverte: "Non esiste governo senza centrodesta". Leu: governo 5Stelle-Dem? : "Il trionfo del trasformismo"

Formazione Governo 2018 : preincarico a Fico (M5S) : Festività del 25 aprile di lavoro per il presidente della Camera. A Roberto Fico (M5S), il presidente Sergio Mattarella ha affidato l’incarico esplorativo per verificare, fino a giovedì, se esista la possibilità di una maggioranza di governo diversa da quella sondata tra centrodestra e Cinquestelle – e non trovata – dalla presidente del Senato Casellati. Al centro del nuovo giro di consultazioni resta Di Maio, per la ...

Fico - Consultazioni M5s-Pd/ Diretta live Governo : Marcucci "sorprese possibili" - Franceschini "no pregiudizi" : Fico, mandato per Governo M5s-Pd: il presidente della Camera incaricato da Mattarella per intesa con i dem, Di Maio chiude a Salvini e Berlusconi, la reazione di Martina(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 13:21:00 GMT)