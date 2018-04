Governo | Di Maio | con Lega discorso chiuso | ora tavolo con Pd Dem verso il dialogo

Di Maio : "Tramonta il Governo con la Lega" - prove di dialogo con il Pd : Il leader Dem dice di apprezzare "la fine di qualsiasi tentativo di un accordo con la Lega e centrodestra". Il candidato premier conferma la chiusura a destra e dice no a qualsiasi governo "tecnico" o "di scopo".

Di Maio benedice il Governo giallorosso con il Pd : “Salvini si è condannato all’irrilevanza” sentenzia Luigi Di Maio dopo l’incontro con il presidente della Camera, Roberto Fico. Dal leader grillino

Governo : Di Maio - con 338 parlamentari M5S non può essere opposizione : Roma, 24 apr. (AdnKronos) – “Abbiamo 338 parlamentari e con questa forza un partito deve dare un Governo del cambiamento del Paese. Ovviamente con 338 parlamentari non può esistere opposizione: o si va al Governo o si torna al voto”. Così Luigi Di Maio, al termine delle consultazioni con il presidente della Camera Roberto Fico. L'articolo Governo: Di Maio, con 338 parlamentari M5S non può essere opposizione sembra essere il ...

Governo - Di Maio : con Lega discorso chiuso - ora tavolo con Pd. Dem pronti al dialogo : A Montecitorio pomeriggio di incontri politici per il presidente della Camera: dopo la deLegazione dem, il faccia a faccia con i Cinque Stelle. Per Fico la missione è difficile: verificare entro giovedì la fattibilità di una maggioranza di Governo Pd-M5S...

Governo - Di Maio : “Noi alternativi a Pd e Lega - ma nessuno può fare un esecutivo da solo” : “È chiaro che un Governo del centrodestra non é più un’ipotesi percorribile, gli unici che non l’hanno capito sono forse proprio loro. Ma dopo il fallimento del mandato di Casellati quell’ipotesi è tramontata del tutto“. Lo ha detto Luigi Di Maio, dopo l’incontro del M5s con il presidente della Camera Roberto Fico. La Lega e Salvini “hanno deciso di condannarsi all’irrilevanza per rispetto del loro ...

Governo - Martina : se Di Maio rompe con la Lega si può dialogare. Fico incontra la delegazione M5S : Dopo l'incontro alla Camera la deLegazione del Pd, il presidente di Montecitorio Roberto Fico incontra la deLegazione M5s composta dal capo politico Luigi Di Maio e dai capigruppo...

Governo - Bonafede (M5s) : “Lega? Oggi si parla di possibili margini tra noi e il Pd”. Damiano (Pd) : “Serve passo indietro di Di Maio” : “Se il forno con la Lega è definitivamente chiuso come chiede il Pd per dialogare? Il punto non è questo, Oggi si deve parlare dei margini tra noi e i dem”. Dopo le consultazioni tra Roberto Fico e la delegazione Pd, è il deputato Alfonso Bonafede a non chiudere ancora a Matteo Salvini. “Attendiamo una risposta da Di Maio”, ha rivendicato il capogruppo Pd al Senato Andrea Marcucci, al termine dell’incontro con il ...

Trappola per Di Maio e Salvini Pronto il Governo del Presidente Mattarella e gli incarichi 'impossibili' : Non deve sorprendere quello che è il piano del Capo dello Stato Sergio Mattarella: pararsi istituzionalmente dando incarichi impossibili alla Casellati e a Fico, il primo fallito e il secondo destinato al fallimento, per poi poter calare l’asso nella manica e cioè il “governo del Presidente” che vedrebbe tutti dentro con un obiettivo limitato, cambiare la legge elettorale Segui ...