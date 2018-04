Governo : da Renzi no a M5S - pronti a conta in Direzione/Adnkronos : Roma, 24 apr. (Adnkronos) – Nessuna apertura ai 5 Stelle. Questa l’indicazione che arriva da palazzo Giustiniani dove oggi Matteo Renzi ha seguito la giornata delle consultazioni di Roberto Fico. E se qualcuno volesse mettere in discussione la linea, c’è la Direzione per farlo. “La linea non la dà il reggente, la dà la Direzione”, si osserva tra i parlamentari vicini all’ex-segretario. E i numeri ...

Governo : da Renzi no a M5S - pronti a conta in Direzione/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – A fine giornata, Martina fa sapere di essere soddisfatto dai tanti che si sono espressi a favore della sua linea più aperturista. E tra questi non solo i ‘dialoganti’ già usciti allo scoperto. Per dire, c’è anche il ministro Marianna Madia.” Piena condivisione delle parole di @maumartina all’esito del colloquio con il Presidente @Roberto_Fico”, scrive Madia su twitter. Dal fronte Renziano ...

Governo - il renziano Verducci : “Accordo con M5s? Voterò no. Due forze incompatibili non possono stare insieme” : “Io non penso non credo ci siano le condizioni per un accordo con il M5s”. Il senatore renziamo Francesco Verducci lascia la sede de ‘Il Nazareno’ poco dopo Matteo Orfini (che però esce in auto, dopo aver affidato la sua contrarietà a un eventuale accordo per formare il Governo con il M5S ai social). “Noi abbiamo un mandato che è quella dell’ultima direzione nazionale, che prevede che il Pd stia ...

FICO, mandato per Governo M5s-Pd: il presidente della Camera incaricato da Mattarella per intesa con i dem, Di Maio chiude a Salvini e Berlusconi, la reazione di MARTINA

Governo : Martina per dialogo - stop renziani ‘M5S riconosca azione Renzi’/Adnkronos : Roma, 24 apr. (Adnkronos) – Tensioni nell’incontro al Nazareno e, si riferisce in ambienti dem, “fino a un momento prima di entrare all’incontro con Fico”. La delegazione Pd si è divisa sulla linea da tenere nelle consultazioni con il presidente della Camera, Roberto Fico. A quanto si apprende, la dialettica si sarebbe articolata tra la posizione più ‘dialogante’ del reggente Maurizio Martina e quella ...

Governo : Martina per dialogo - stop renziani ‘M5S riconosca azione Renzi’/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Ed ancora Orfini: “Se dai 5 Stelle arriverà una proposta, allora ne discuteremo negli organismi dirigenti”. La Direzione Pd dove, fanno notare fonti renziane, il ‘pallino’ nei numeri e negli equilibri resta in mano a Matteo Renzi. L’ex-segretario, al momento, non avrebbe cambiato linea rispetto a quella della chiusura ai 5 Stelle esternata già ieri nel fuoco di fila della dichiarazioni dei ...

Governo - Cuperlo : “Se Fico conferma chiusura a Lega - sì al confronto. Non condivido de-renzizzazione Pd” : “L’idea di un governissimo la lascio alle scelte del Presidente della Repubblica. Riguardo al Pd credo che Martina in questi giorni abbia avuto uno serie di incontri con diversi esponenti del Pd di maggioranza di minoranza io avevo anche suggerito la convocazione di una Direzione, io ho condiviso la linea emersa dopo il voto ma un tagliando andava fatto. Ci sono delle novità, è fallito il tentativo di dare una maggioranza politica ...

«Governo Pd-Cinque Stelle? L’accordo lo faccia Renzi». L’appello di Michele Emiliano : Presidente Emiliano, ci siamo. «È il momento di fare un Governo con i 5 Stelle». Roberto Fico ha ricevuto il mandato per verificare se voi del Pd ci state. «E dovremmo starci. Faccio un appello a Renzi». Mi faccia indovinare: vuole che si dimetta? «Al contrario. Voglio che guidi le trattative per conto del Pd e faccia l’accordo coi 5 Stelle». È un Michele Emiliano più indulgente del solito, quello che parla 50 giorni dopo le elezioni. Il ...

Governo - Pd diviso. Renziani in trincea : mai coi grillini : La mossa del Colle apre la resa dei conti. Martina e Orlando fissano i paletti per il dialogo A Fico mandato per verificare intesa M5s-Pd Di Maio molla Salvini: non vuole governare - di E.G.POLIDORI ...

FICO, mandato per Governo M5s-Pd: il presidente della Camera incaricato da Mattarella per intesa con i dem, Di Maio chiude a Salvini e Berlusconi, la reazione di Martina

Governo - i renziani si scongelano. Marcucci : “Sì al confronto. Non sono ottimista - ma sorprese dietro l’angolo” : Il “dovere di fare presto” di Sergio Mattarella, l’apertura di Maurizio Martina e l’accelerazione di Dario Franceschini in un’intervista a Repubblica iniziano a scongelare anche i renziani, dopo il muro alzato nei minuti successivi all’incarico esplorativo conferito dal presidente della Repubblica a Roberto Fico, che inizia oggi le consultazioni. Così dalla sera alla mattina, il coro di “resteremo ...

Governo M5S e Pd - il muro renziano Ma tra i dem qualcosa si muove : «La storia di questi anni, i programmi, la cultura politica e l'idea di democrazia che abbiamo noi e che hanno loro» hanno convinto Orfini che un Governo politico tra le due forze non si può fare. ...