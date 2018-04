Governo | Carelli | forno Lega resta aperto

Emilo Carelli - la bomba di Dagospia : avvistato in Vaticano - si muove per un Governo M5s : Una bomba di Dagospia su Emilio Carelli , chiamato dal sito di Roberto D'Agostino 'eminenza azzurrina di Luigi Di Maio '. Secondo quanto si legge, è stato avvistato entrare segretamente in Vaticano e ...