ilfattoquotidiano

: Governo, Bonafede (M5s): “Lega? Oggi si parla di possibili margini tra noi e il Pd”. Damiano (Pd): “Serve passo ind… - Cascavel47 : Governo, Bonafede (M5s): “Lega? Oggi si parla di possibili margini tra noi e il Pd”. Damiano (Pd): “Serve passo ind… - CinziaEmanuelli : In pratica il PD sosterrebbe un governo del M5S che ha sempre detto che abbiamo governato da far schifo e… -

(Di martedì 24 aprile 2018) “Se il forno con la Lega è definitivamente chiuso come chiede il Pd per dialogare? Il punto non è questo,si devere deitra noi e i dem”. Dopo le consultazioni tra Roberto Fico e la delegazione Pd, è il deputato Alfonsoa non chiudere ancora a Matteo Salvini. “Attendiamo una risposta da Di Maio”, ha rivendicato il capogruppo Pd al Senato Andrea Marcucci, al termine dell’incontro con il presidente della Camera Roberto Fico, incaricato del mandato esplorativo dal capo dello Stato Mattarella, per verificare l’esistenza di una possibile intesa tra M5s e Pd per costituire un. “Se serve un passo indietro di Di Maio dal ruolo di possibile premier per fare uninsieme? Non siamo arrivati minimamente a questo punto, non sono temi all’ordine del giorno”, ha aggiunto invece il capogruppo dem Marcucci. Al ...