Governo | Berlusconi | centrodestra non è coalizione artificiale

Governo : Berlusconi - con 37% doveroso lo faccia centrodestra : Roma, 24 apr. (AdnKronos) – "Mi sembra assolutamente doveroso che con il 37 per cento sia il centrodestra a dover fare un Governo". Lo ha detto Silvio Berlusconi ad un'iniziativa elettorale in Friuli Venezia Giulia.

Berlusconi tifa per Governo del presidente : Non è questa la politica di cui ha bisogno il nostro Paese. Non sarà certo un uovo a far fare un passo indietro a Forza Italia".

Governo. Berlusconi : veto contro Forza Italia è antidemocratico : Prima tappa del viaggio elettorale in Friuli Venezia Giulia di Sivio Berlusconi, in vista delle Elezioni Regionali di domenica prossima 29 aprile. Rimarrà in Friuli per 5 giorni fino a sabato. Sul Governo dice 'Mattarella sa quel che fa'

DIETRO LE QUINTE/ Salvini si avvicina al Governo (e alla trappola Berlusconi-Pd) : Il tempo è davvero scaduto. Sì, ma per un governo a guida Di Maio! Il voto in Molise paradossalmente rafforza le chances di Salvini, che però deve stare attento. DANIELE MARCHETTI(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 06:03:00 GMT)RISULTATI ELEZIONI MOLISE/ Il centrodestra aiuta Fico contro Di MaioDIETRO LE QUINTE/ Il piano di Mattarella per liberare Salvini da Berlusconi

Silvio Berlusconi, in Molise fino a pochi giorni fa per chiudere la campagna elettorale, ha commentato oggi la vittoria del candidato del centrodestra Donato Toma, a tutti gli effetti il nuovo Presidente della Regione Molise, e come già accaduto la settimana scorsa non ci è andato leggero nei confronti del Movimento 5 Stelle, riuscito a conquistare il 38,5% col candidato Andrea Greco: Dal Molise esce battuto e fortemente ridimensionato il ...

Roma, 23 apr. , askanews, centrodestra prima forza politica regionale e nazionale, Cinque Stelle 'del tutto non credibili per una funzione di Governo'. E' la lettura del risultato delle Regionali del Molise del presidente Fi Silvio Berlusconi.

Governo - Mattarella convoca Fico. Pressing Salvini su Di Maio. Berlusconi attacca ancora M5s : Ribadisco inoltre che le distanze programmatiche e di impostazione politica tra il Pd e il M5S sono enormi: mi sembra quasi impossibile colmarle. Una cosa è dunque aprire a un confronto con M5S ...

"La nostra coalizione - ha sottolineato Berlusconi- cresce in modo importante, e in Molise come a livello nazionale è senza dubbio la prima area politica. All'interno del centro-destra Forza Italia ...

MATTARELLA CONVOCA Roberto FICO ALLE 17 per incarico su accordo M5s-Pd: Governo, Salvini chiede tempo per asse con Di Maio. Incognita Regionali sul Centrodestra

Roma, 22 apr. , askanews, Con un occhio al voto in Molise, i partiti aspettano le decisioni del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che dopo due giorni di riflessione domani dovrebbe ...

