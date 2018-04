Governo | al via le consultazioni di Fico per accordo M5s-Pd

Mattarella convoca Fico. Salvini : via veti e il Governo si fa in una settimana : Unica incognita se si tratterà di un mandato pieno oppure esplorativo - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato per le ore 17.00 di oggi, al Palazzo del Quirinale, il ...

Regionali Molise - urne chiuse : via allo spoglio. Test per il Governo : Non è una domenica come le altre per il Molise che risponde in modo tiepido al richiamo delle urne. Alle 19 il 38,% si è recato alle urne. Il risultato di oggi è un vero e proprio Test di governo e lo ...

La fondazione di George Soros sta pensando di chiudere la sua sede di Budapest - per via di una legge proposta dal Governo Orbán : Open Societies Foundations, la seconda più grande organizzazione filantropica del mondo dopo la Bill and Melinda Gates Foundation, finanziata dal miliardario americano di origine ebrea ungherese George Soros, ha annunciato che sta riflettendo sul da farsi con la sua sede The post La fondazione di George Soros sta pensando di chiudere la sua sede di Budapest, per via di una legge proposta dal governo Orbán appeared first on Il Post.

Archiviata definitivamente l'ipotesi di un Governo centrodestra M5S : Roma, 20 apr. , askanews, La presidente del Senato, Elisabetta Casellati, ha certificato che l'ipotesi per la quale aveva ricevuto il mandato esplorativo, una maggioranza di governo centrodestra-M5s, ...

Governo - Gasparri : “Di Maio e Fico? Personaggi da archiviare. Tra qualche anno non ce ne sarà più traccia” : “M5s? Hanno un atteggiamento irrealistico, perché i numeri non gli consentono queste posizioni. E sono offensivi con il centrodestra”. Sono le parole del senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, ospite di Ecg Regione, su Radio Cusano Campus. E spiega: “I 5 Stelle rappresentano il 32%, manca il 68% al loro consenso. E sono offensivi, perché la frase ‘noi potremmo sopportare l’appoggio esterno di Forza Italia e di Fratelli ...

Salvini : contro il Governo tecnico pronto a tutto. Ronzulli - Forza Italia - : basta schiaffi - accordo centrodestra M5S archiviato : No al Governo tecnico, per evitarlo sono pronto a tutto. Lo assicura il segretario della Lega , Matteo Salvini . 'Vi dico solo, e lo ribadisco, che ho la netta sensazione che ci sia qualcuno che vuole ...

Governo - consultazioni Casellati – Diretta : al via secondo giro colloqui - centrodestra unito. Venerdì la presidente da Mattarella : E’ il giorno del secondo giro di consultazioni della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, incaricata del mandato esplorativo dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella di verificare un’eventuale maggioranza da comporre tra i partiti di centrodestra e i Cinquestelle. La presidente Casellati andrà domani al Quirinale a riferire gli esiti dei colloqui. Alle 14,30 la seconda carica dello Stato riceverà la ...

Governo - incarico esplorativo a Casellati | Via alle consultazioni con M5s - Di Maio : “Governo solo con la Lega - Salvini decida” : Governo, incarico esplorativo a Casellati | Via alle consultazioni con M5s, Di Maio: “Governo solo con la Lega, Salvini decida” Le consultazioni di Maria Elisabetta Alberti Casellati, alla quale Mattarella ha affidato per un mandato esplorativo dopo un mese e mezzo di stallo, partono con M5s. Da Di Maio un netto no a Forza Italia […]

Governo : al via le consultazioni della presidente del Senato Casellati : Il centrodestra andrà separatamente. Matteo Salvini non parteciperà per un impegno a Catania. Dalle 16.15 Speciale Tgla7 con il direttore Enrico Mentana - Ricevuto l'incarico esplorativo questa ...

Governo - Pd e M5s avviano dialogo sui temi. Martina : “3 punti - c’è anche reddito di inclusione”. Loro : “Iniziativa utile” : Dallo scontro, al gelo fino al dialogo sui temi. Ci sono i primi tentativi di confronto tra il Partito democratico e il Movimento 5 stelle. E passano, come richiesto dai grillini fin dall’inizio, per tre punti programmatici. E’ stato il segretario reggente Maurizio Martina a scongelare ufficialmente i dem: dopo aver passato le scorse settimane arroccati sulla linea dell’opposizione a tutti i costi e dopo i primi segnali ...