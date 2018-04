ilfattoquotidiano

: RT @repubblica: Gorizia, sequestrate armi da guerra: arrestato un cittadino bosniaco [news aggiornata alle 08:13] - Analysestrategy : RT @repubblica: Gorizia, sequestrate armi da guerra: arrestato un cittadino bosniaco [news aggiornata alle 08:13] - TutteLeNotizie : Gorizia, bosniaco fermato lungo la A34: aveva un arsenale in auto. Attivato protocollo per… - LeonardiAmalia : RT @ElioLannutti: Gorizia, sequestrate armi da guerra: arrestato un cittadino bosniaco -

(Di martedì 24 aprile 2018)unda guerra nascosto nell’. Per questo un cittadinoè statodai carabinieri mentre percorreva l’strada A34 a bordo di una Peugeot 206 con targa svizzera. I militari hanno intercettato l’uomo, proveniente dalla Slovenia, mentre si trovava nel tratto tra Villesse e, in Friuli Venezia-Giulia. Nell’sono state trovate due pistole-mitragliatrici Skorpio, 6 fucili mitragliatori kalashnikov, una carabina calibro 22, un fucile a pompa, un gruppo ottico per fucili di precisione, svariati caricatori e munizionamento specifico. I carabinieri hanno ancheilInterpol per il terrorismo internazionale. L'articolola A34:uninper terrorismo internazionale proviene da Il Fatto Quotidiano.