Golf | Koepka torna allo Zurich Classic

(Di martedì 24 aprile 2018) ANSA , ROMA , 24 APR Dopo quattro mesi di assenza Brooksè pronto are sul green. Lo statunitense, numero 9al mondo, giocherà ilof New Orleans, torneo delPGA Tour. 'Non vedo l'ora ha dichiarato il 27enne di West PalmBeach , Florida, di scendere in campo. Finalmente l'attesa staper concludersi'.