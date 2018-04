Gli sviluppatori di DayZ puntano al 4K su Xbox One X e PS4 Pro

Stormdivers è l'addio al genere arcade deGli sviluppatori di Resogun : Come promesso negli scorsi giorni, questo weekend appena trascorso è coinciso con l'annuncio del nuovo progetto di Housemarque, con il primo titolo che fa parte di una nuova era per la software house finlandese che tanto si è fatta apprezzare per giochi in stile arcade come Resogun, Nex Machina e Matterfall.Il team aveva affermato che avrebbe abbandonato le esperienze arcade a causa delle vendite troppo deludenti e la prima fatica che nasce da ...

Valve acquista Campo Santo - Gli sviluppatori di Firewatch : Valve acquisisce lo sviluppatore di Firewatch, Campo Santo. La notizia ci giunge tramite un post di un blog sul sito ufficiale dello sviluppatore Campo Santo, e riportata da PCgamer.Campo Santo rassicura i giocatori sul fatto che i dipendenti hanno mantenuto le loro posizioni lavorative e che il prossimo gioco dello studio, previsto per il 2019, continuerà ad essere sviluppato come se nulla fosse.Il prossimo progetto dello studio si chiama In ...

Everspace : Gli sviluppatori hanno pagato vari influencer per promuovere il titolo ma alcuni si sono rivelati totalmente incapaci a giocare : Mentre poco tempo fa vi riportavamo i dettagli tecnici delle versioni PS4 Pro e Xbox One X di Everspace, ecco arrivare un'interessante notizia riportata da VG247.com, che ci racconta delle disavventure in cui sono caduti gli sviluppatori di Everspace con alcuni influencer.Michael Schade di Rockfish Games ha confermato di aver pagato vari influencer per promuovere Everspace, si è arrivati a pagare addirittura 5.000 Euro l'ora uno streamer ma, a ...

Dontnod Entertainment : Gli sviluppatori di Life is Strange sono in trattative con un importante publisher per due IP : Già nella giornata di ieri erano emerse interessanti notizie che ci parlavano dei piani futuri di Dontnod Entertainment, ovvero gli sviluppatori dietro a Life is Strange, ma anche i responsabili di Vampyr, prossimo all'uscita. Sappiamo che la compagnia sta preparando la documentazione per l'entrata in borsa ma, per il futuro, Dontnod ha intavolato delle trattative con un importante publisher per lo sviluppo di due IP. La notizia, ancora una ...

PlayerUnknown's Battlegrounds : Gli sviluppatori stanno lavorando a un "sistema di grotte sotterranee" per la mappa Savage : PlayerUnknown's Battlegrounds gode di un grande successo presso i giocatori e, questo, è dovuto anche al continuo supporto da parte degli sviluppatori, i quali assicurano un costante flusso di contenuti per il titolo.Come probabilmente saprete, PlayerUnknown's Battlegrounds sarà arricchito dalla nuova mappa Savage, un'area dalle dimensioni più ridotte attualmente disponibile per i tester.In Savage, l'intento è quello di rendere PUBG ancora più ...

Dontnod Entertainment : Gli sviluppatori di Life is Strange e Vampyr preparano le carte per la quotazione in borsa : Dontnod Entertainment, ovvero gli sviluppatori dietro all'apprezzato Life is Strange e Vampyr, del quale finalmente conosciamo la data di lancio, guardano al futuro e si preparano alla quotazione in borsa.Come riportato su Lefigaro, la compagnia, forte del successo di Life is Strange che ha piazzato ben 3 milioni di copie, è una delle realtà francesi più importanti nell'ambito dello sviluppo di videogiochi e sta studiando le carte per l'entrata ...

E se Atreus fosse stato tagliato da God of War? Gli sviluppatori ci pensarono sul serio : Una delle novità che sicuramente ha lasciato quanto meno perplessi alcuni fan della serie ai tempi dell'annuncio del nuovo God of War è la presenza di Atreus. Kratos padre con un figlio controllato principalmente dalla IA che lo accompagna per tutta l'avventura era un cambiamento davvero importante per la serie, sia dal punto di vista narrativo che da quello del gameplay. A quanto pare a un certo punto dello sviluppo i ragazzi di Santa Monica ...

Below : Gli sviluppatori discutono di una possibile edizione fisica e del lancio su altre piattaforme : Below è il progetto che segna il ritorno sulle scene di Capybara Games in seguito a Critter Crunch e Super Time Force. Per chi non lo sapesse, si tratta di un action-adventure con visuale dall'alto e un'impostazione da roguelike dallo stile piuttosto ispirato che, dopo numerosi ritardi, vedrà la luce nel 2018.Ora, grazie alla segnalazione di Gamingbolt, arrivano interessanti notizie sul gioco che riguardano un'eventuale edizione fisica e il ...

Un esercito al lavoro su ogni costume di Spider-Man - le rivelazioni deGli sviluppatori : Avere tra le mani un gioiellino del calibro di Spider-Man non dev'essere per nulla facile per i ragazzi di Insomniac Games. Il team di sviluppo si trova infatti nella posizione di dover prestarsi a esercizi spinti di equilibrismo tra la propria voglia di dare un contributo significativo alla storia videoludica del tessiragnatele più amato del mondo dei fumetti e la necessità di attenersi quanto più possibile alla sua storia ...

Due giorni di Codemotion : e Roma diventa il paradiso deGli sviluppatori - : Del resto, 'la programmazione non è una scienza, è un mestiere' , sostiene il padre dello GNU Project e della Free Software Foundation, Richard Stallman. E in quanto tale, va insegnata. Magari, già ...

Un nuovo video di Detroit : Become Human ci spiega come Gli sviluppatori hanno lavorato in maniera diversa per ogni protagonista : I giocatori PS4, oltre a God of War, vedranno molto presto l'arrivo di un'altra esclusiva di un certo peso, ovvero Detroit: Become Human. Il titolo di Quantic Dream è in arrivo il prossimo mese e, in vista del lancio, cominciano ad essere sempre più numerose in rete le informazioni.Recentemente si è parlato della particolare colonna sonora e del profondo sistema delle scelte che influenzerà la storia. Ora, il nuovo video pubblicato da IGN, si ...

Ansiosi di provare Dauntless? Gli sviluppatori annunciano la prima open beta del gioco : Dauntless è stato protagonista di una lunga closed beta, che stando a quanto segnalato da VG24/7 lascerà presto il posto a una sessione beta aperta a tutti, a partire dal 24 maggio 2018. Il gioco, realizzato da alcuni veterani di Riot, BioWare e Capcom, è una miscela di alcuni elementi che potrebbero ricordare tanto Fortnite quanto Monster Hunter, due produzioni non proprio simili.Forse proprio grazie a queste sue peculiarità Dauntless è ...

