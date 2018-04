Gli scatti di Robert Capa in mostra a Palermo

“Pomeriggio da giardiniera”. Elisabetta Gregoraci da impazzire : dopo aver ritrovato l’amore - l’ex Lady Briatore festeggia con deGli scatti mozzafiato che hanno lasciato tutti senza fiato. Uno show sconsigliato ai deboli di cuore : Sulle testate di gossip, nel corso dell’ultima estate, non si era parlato dentro, anticipando una notizia che di lì a poco sarebbe stata resa ufficiale dai diretti interessati. La separazione tra Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci ha infatti colpito molto i lettori più vicini al mondo dello spettacolo e dei vip che lo popolano considerando che in molto, dopo undici anni di matrimonio e un figlio insieme, davano ormai la coppia come ...

Il 7% deGli studenti ha assistito scatti di ira contro i prof : Le aggressioni di studenti nei confronti dei propri professori, stando alle cronache, sembrano fenomeni all'ordine del giorno. Eppure, secondo quanto hanno raccontato i circa 7mila alunni di scuole ...

Rapallo - «Se mi ami mandami foto osè». Gli scatti di una 13enne diventano virali : La ragazzina si è fatta convincere dal fidanzato. Ma il giovane ha poi diffuso le immagini tra gli studenti della scuola nel Tigullio

Napoli fra magia e realismo : Gli scatti di un’artista messicana in mostra al PAN : Ahtziri Lagarde è l’unica fotografa non italiana ad aver vinto il concorso “Napoli Oggi”: i suoi scatti sono ora esposti al PAN, e raccontano la città in un modo molto particolare, a metà strada fra realismo e magia.Continua a leggere

Roma - la storia di Aldo Moro raccontata daGli scatti dei grandi fotografi : La storia dell'omicidio di Aldo Moro raccontata dalle immagini di grandi fotografi. 'Aldo Moro. Memoria, politica, democrazia', è il titolo della mostra che verrà inaugurata domani, 18 aprile, nella ...

Isola - ultima puntata : Gli scatti nel backstage prima della diretta : "Stasera finisce la mia avventura all'Isola dei famosi... Un grazie di cuore a @gianna_fratus ad Antonella Vino per avermi coccolata, un grazie di cuore a tutte le sarte grandissime professioniste. Mi mancherete...

World Press Photo - Gli scatti che hanno segnato il 2018 : premiata l’immagine del ragazzo venezuelano in fiamme : Un ragazzo in fiamme che scappa. Siamo in Venezuela, a Caracas. È il 3 maggio 2017 e in piazza le persone protestano contro il presidente Nicolás Maduro. José Víctor Salazar Balza viene investito dal fuoco dopo l’esplosione di una moto. Ronaldo Schemidt si trova lì per l’Agence France-Presse: vede il giovane correre e scatta. È sua la fotografia dell’anno secondo la World Press Photo, organizzazione no-profit ...

Marvel - The Avengers : 5 foto inedite dal set/ Si celebrano i 10 anni deGli Studios con alcuni scatti mai visti : Marvel, The Avengers: 5 foto inedite dal set: si celebrano i 10 anni degli Studios con alcuni scatti mai visti. Nuove foto dal "backstage" dei film Marvel: Iron Man e non solo(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 14:23:00 GMT)

La fotocamera di Google Pixel 2 ha un problema con Gli scatti panoramici : Da novembre la fotocamera del Google Pixel 2 è affetta da un bug e il produttore statunitense non ha ancora risolto il problema. Ecco tutti i dettagli L'articolo La fotocamera di Google Pixel 2 ha un problema con gli scatti panoramici proviene da TuttoAndroid.

RLab - lo spettacolo della vita : la natura neGli scatti di Frans Lanting : Le straordinarie immagini scattate da uno dei più grandi fotografi naturalisti della nostra epoca, presto in Italia per parlare del suo lavoro. E poi le nuove...

Pauley Perrette lascia NCIS e condivide sui social Gli scatti delle ultime scene di Abby Sciuto (foto) : Pauley Perrette lascia NCIS: per i fan della serie e della sua Abby Sciuto si tratta di una verità ancora più ineluttabile ora che l'attrice, al termine della sua ultima giornata di lavoro sul set, ha condiviso alcuni scatti che la ritraggono con quelli che ormai sono i suoi ex colleghi. "Ho finito di girare la mia ultima scena di NCIS con @SeanHMurray @BrianDietzen @EmilyWickersham @WValderrama" ha scritto la Perrette in un tweet, che ...

Il maniaco ruba scatti a commesse - bagnine e bagnanti : la moGlie scopre la fotogallery e reagisce : Una finestra aperta sul mondo lo smartphone, che mentalmente può portare fuori pur essendo a casa. Una vicenda che il Consiglio delle donne ha autorizzato a rendere pubblica, pur nel rispetto della ...

Gli incredibili scatti vincitori dei Sony World Photography Awards - : L'undicesima edizione dei Sony World Photography Awards è stata da record: il concorso ha ricevuto oltre 320mila opere inviate da fotografi di tutto il mondo. Non erano mai state raccolte così tante entries per la competizione, che ogni anno premia quattro diverse categorie: Professional, Open, Youth, Student Focus. Young minotaur Panos Skordas Ora, ...