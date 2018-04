Gli M5S si danno due settimane La base si agita | dove andiamo?

Matteo Salvini e il governo Pd-M5s : 'Una presa in giro - Renzi e Boschi non li voGlio più vedere' : 'Non è giusto, non è normale, non è rispettoso'. Matteo Salvini dice no a un governo Pd-M5s , sempre più all'orizzonte dopo il mandato esplorativo affidato dal presidente Sergio Mattarella al ...

FiGlio di due madri registrato all'Anagrafe. Esulta la sindaca del M5S : Abbiamo contribuito a scrivere un pezzo di storia dice la sindaca È una di quelle giornate per cui vale davvero la pena ogni goccia di energia spesa per fare politica'. 'La città ha aggiunto la ...

RISULTATI ELEZIONI MOLISE - TOMA PRESIDENTE/ “Centrodestra resti unito” - M5s ko : consiGlieri eletti - preferenze : Ha vinto Donato TOMA e sarà così il nuovo PRESIDENTE del MOLISE per i prossimi 5 anni di Governo: dopo la fine dello scrutinio (qui tutte le info e le notizie sulle ELEZIONI Regionali in MOLISE) il Centrodestra può esultare con i seguenti numeri. Il 43,4% ha scelto il candidato di Berlusconi, Salvini e Meloni, mentre il 38,5% ha optato per il giovane Andrea Greco del Movimento 5 Stelle: crollo epocale per il Centrosinistra che pure veniva dal ...

Dalle famiGlie al fisco - ecco i 10 punti del contratto di governo proposto dal M5s a Lega o Pd : Ventotto pagine di documento. Focus sulle convergenze: non c’è traccia di Flat Tax e reddito di cittadinanza. Non si parla di Legge Fornero o di vaccini ma si conferma l’impegno europeista dell'Italia...

Elezioni Molise - affluenza al 52 - 16%. SpoGlio in corso : centrodestra davanti al M5s. Il voto che influenza le trattative per il governo : L’hanno ribattezzato l’Ohio d’Italia ma non è bastato per convincere i suoi cittadini ad andare alle urne. Un elettore su due, infatti, non è andato a votare per eleggere il nuovo presidente e venti consiglieri regionali. In Molise l’affluenza si ferma al 52,16%, nonostante l’improvvisa rilevanza nazionale guadagnata dalla piccola Regione del Sud Italia, che potrebbe influenzare le trattative in corso a Roma per ...