Gli impegni della giunta per le celebrazioni del 25 aprile

“Perché è stata ricoverata”. Malore Bianca Atzei - la notizia ufficiale : la cantante era finita all’ospedale saltando Gli impegni in tv e preoccupando i fan : Avrebbe dovuto prendere parte alla puntata di Domenica Live in onda il 22 aprile su Canale 5, ma Bianca Atzei si è vista costretta a rinunciare all’ospitata per motivi di salute. Come ha spiegato Barbara d’Urso durante la sua trasmissione, infatti, la cantante nella notte tra sabato 21 e domenica 22 aprile in seguito a un Malore è stata portata al pronto soccorso. La cantante, ed ex naufraga dell’ultima edizione dell’Isola dei ...

Siria - Trump replica a Macron : «Via le truppe Usa - si impegnino Gli alleati» : Macron giudica «perfetta» l'operazione in Siria e sostiene di aver convinto gli Stati Uniti a rimanere sul territorio del Paese mediorientale? Non si fa attendere a lungo la replica della Casa ...

Raid in Siria - Trump : “Nostri soldati presto a casa - si impegnino di più Gli alleati” : La casa Bianca riponde al presidente francese che dopo i Raid in Siria aveva parlato di una permanenza prolungata degli Usa nella zona. Intanto Assad si fa sentire: "I Raid dell'Occidente uniranno la Siria"Continua a leggere

Raid in Siria - Trump : “Nostri soldati presto a casa - si impegnino di più Gli alleati” : Raid in Siria, Trump: “Nostri soldati presto a casa, si impegnino di più gli alleati” La casa Bianca riponde al presidente francese che dopo i Raid in Siria aveva parlato di una permanenza prolungata degli Usa nella zona. Intanto Assad si fa sentire: “I Raid dell'Occidente uniranno la Siria”Continua a leggere La casa Bianca riponde […]

Milan - Li Yonghong : "Rispetteremo tutti Gli impegni finanziari" : Il presidente rossonero, al comando da un anno, scrive una lettera aperta: "Avanti con il progetto, vogliamo riportare il club ai vertici del calcio europeo"

Milan - Yonghong Li un anno dopo : "Rispetteremo Gli impegni finanziari e torneremo grandi" : Un tecnico che gode della mia stima incondizionata, del supporto della dirigenza, di tutte le persone del Milan e, ne sono sicuro, dei tifosi rossoneri di tutto il mondo. Abbiamo affrontato un ...

Li e un anno di Milan : "Rispetteremo Gli impegni" : 'Stiamo dedicando tutte le nostre energie a questo progetto di crescita del Milan. Certamente abbiamo ancora della strada da fare per raggiungere i nostri obiettivi e per riportare il Club lì, dove ...

Milan - Li rassicura : 'Rispetteremo Gli impegni finanziari' : Un tecnico che gode della mia stima incondizionata, del supporto della dirigenza, di tutte le persone del Milan e, ne sono sicuro, dei tifosi rossoneri di tutto il mondo - prosegue la lettera di Li ...

Milan - lettera di Li : 'Siamo all'inizio del progetto - torneremo grandi in Europa. Rispetteremo Gli impegni finanziari' : Un tecnico che gode della mia stima incondizionata, del supporto della dirigenza, di tutte le persone del Milan e, ne sono sicuro, dei tifosi rossoneri di tutto il mondo. Abbiamo affrontato un ...

Ocse - aiuti ai paesi in via di sviluppo in lieve calo. Oxfam : solo cinque nazioni hanno mantenuto Gli impegni : Gli aiuti ai paesi in via di sviluppo nel 2017 hanno totalizzato 146,6 miliardi di dollari, con un lieve calo , -0,6%, rispetto all'anno precedente che riflette principalmente le minori spese da parte ...

Cina - Xi rinnova impegni su apertura economia - taGlio dei dazi... : Il presidente cinese Xi Jinping ha promesso di aprire ulteriormente l'economia del Paese e di abbassare le tariffe di importazione su alcuni prodotti tra cui le auto, in un discorso dai toni concilianti pur nel contesto di crescente tensione commerciale tra Cina e Stati ...

Terrazza sul Colosseo - Municipio I : Meleo mantenga Gli impegni presi : “Nel corso della mobilitazione di cittadini e studenti che c’è stata questa mattina a Largo Agnesi, per protestare contro il progetto per la modifica della viabilità veicolare e pedonale dell’area, l’Assessora Meleo – da me raggiunta telefonicamente per valutare l’opportunità di un rinvio delle operazioni di consegna dell’area – ha garantito che avrebbe immediatamente inviato al Municipio una nota con la quale si sarebbe dichiarata ...

Treni - asili - sanità : il federalismo ha tradito Gli impegni per il Sud : In principio fu la siringa. Ricordate? Quella che costava 3 centesimi in Toscana e 5 centesimi in Sicilia. 'Quasi il doppio' commentò Giulio Tremonti il 30 giugno 2010 presentando in Parlamento la ...

Gli impegni di Musumeci per la Polizia Locale : Sono molteplici gli impegni assunti dal governatore della Sicilia, Nello Musumeci nei confronti della Polizia Locale che ha incontrato a Vittoria