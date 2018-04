Gli 8 miti da sfatare sul #Running e poi tutti a correre!

Facebook - per difendere i nostri fiGli non servono limiti d’età ma educazione : Sembra anacronistico togliere qualcosa dopo averlo concesso e risolvere il problema della privacy e della tutela dei minori innalzando i limiti minimi di età per l’iscrizione. Ma davvero è questo il problema? Secondo l’articolo 8 dei provvedimenti limitativi che riguarderanno i ragazzi di età compresa tra i 13 e i 15 anni dei paesi dell’Unione europea, gli utenti di questa età diventeranno automaticamente frequentatori abusivi dei social ...

Roma - cori antisemiti deGli ultrà della Lazio su Anna Frank : indaga la Digos : I cori antisemiti gridati ieri a Roma da un gruppo di supporter della Lazio diretto allo stadio Olimpico per assistere al derby finiranno sotto la lente della Procura di Roma. 'Anna Frank è Romanista',...

Pallanuoto femminile - le miGliori italiane della 15ma giornata di Serie A1. Domitilla Picozzi cala il pokerissimo - bene Giulia Gorlero : La 15ma giornata del massimo campionato italiano di Pallanuoto femminile ha sottolineato, qualora ce ne fosse bisogno, la superiorità del Catania. In chiave salvezza il Messina ha perso quello che forse era l’ultimo treno per evitare la retrocessione senza la disputa dei play out. Andiamo a scoprire le migliori italiane in acqua nell’ultimo turno di Serie A1. Domitilla Picozzi (Roma): puntuale come una tassa. A pagarla, le avversarie ...

Dolomiti Pride * calendario : oltre 60 Gli eventi prima della grande parata del 9 giugno che toccheranno non solo le città capoluogo - ma ... : Migrazioni e diritti LGBTI tra l'Italia e il mondo", organizzato dal gruppo trentino di Amnesty International. In molti Paesi stranieri la situazione delle persone LGBTI non è facile. Ma per loro non ...

Viaggi & Turismo - le miGliori compagnie aeree : Singapore Airlines prima al mondo - Air Dolomiti premiata in Europa : TripAdvisor®, il sito per la pianificazione e prenotazione dei Viaggi, ha annunciato oggi i vincitori dei suoi Travelers’ Choice® Awards for Airlines, che riconoscono le compagnie aeree preferite dai Viaggiatori a livello mondiale. Nel 2018 è Singapore Airlines ad essere stata eletta la numero uno al mondo, seguita da Air New Zeland e da Emirates. A livello italiano, l’unica compagnia premiata è Air Dolomiti nella categoria Classe Economica in ...

Irama/ Umiti "Umiltà o voGlia di popolarità? Il cantante si è rimesso in gioco nel talent ma... (Amici 2018) : Amici 17 potrebbe essere l'ultima carta da giocare per Irama che cerca la grande svolta per la sua già avviata carriera, arriverà davvero o la musica per lui è un capitolo chiuso?(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 07:03:00 GMT)

Valentino - Buffon e la voGlia di continuare oltre i propri limiti : Ci si può sentire al top nello sport a 40 anni? A quanto pare sì. Si può aver paura di smettere, di cambiare vita? Anche. Molto legittimo per altro. Valentino Rossi, Gianluigi Buffon: due numeri uno, due che hanno vinto tanto, non tutto, non entrambi almeno. Due che all’età di 39 (il motociclista) e 40 anni (il portiere) non sembrano abbiano davvero voglia di appendere le proprie vite da sportivi al chiodo. Troppo complesso, forse, per chi è ...

Dalla passione per la scrittura a quella per le moto - Valentino Rossi tra miti e... preoccupazioni : 'ecco dove ha sbaGliato la Yamaha - Dovi? ... : Tanti, nel mondo dello sport, i campioni non più giovanissimi, che riescono ancora ad ottenere grandi risultati, come Roger Federer, 36enne, che è riuscito a tornare al top del ranking mondiale, un ...

Olio di palma - Caputo : 'Dall'Ue nuovi limiti ai grassi vegetali nocivi neGli alimenti' : Ma conclude " Caputo allo stesso tempo credo che il compito della politica sia un altro, cioè quello di tutelare i cittadini a prescindere dai dibattiti in corso.'

La Maratona delle Dolomiti sceGlie la sostenibilità : "Obbiettivo emissioni zero" : ... a cominciare da Enel che proprio per questa visione comune ha voluto confermarsi title sponsor fino al 2021: «La Maratona è un vero mito tra gli appassionati di tutto il mondo ed è una ...

BiGlietti per Vasco Rossi in concerto nel 2018 - secondo lotto in prevendita : date - settori disponibili e limiti d’acquisto : A partire da martedì 20 marzo è disponibile in prevendita sul circuito Vivaticket il secondo lotto di Biglietti per Vasco Rossi in concerto nel 2018 col nuovo tour VascoNonStop Live. Esclusivamente sul sito Vascononstop.vivaticket.it e presso i rivenditori autorizzati del circuito, sono stati resi disponibili per l'acquisto i Biglietti per le date dell'1 e 2 Giugno allo Stadio Olimpico di Torino, del 6 e 7 giugno allo Stadio Euganeo di ...

La scalata di Dovizioso : "I limiti non esistono - ora voGlio il Mondiale" : MotoGp al via, il pilota Ducati ci riprova: 'Nessuno pensava che potessi migliorare tanto. Marquez? Non è imbattibile' All'esterno dello stabilimento della Ducati, a Borgo Panigale, c'è una ...

Di Maio imiti Renzi e BergoGlioApra subito alla lobby gay Senza il loro appoggio il M5s fallirà : Luigi Di Maio deve fare come Renzi, la Boschi e Papa Francesco e aprirsi alla lobby gay: Senza il loro appoggio la scalata al potere sua e del Movimento 5 Stelle è destinata a fallire Segui su affaritaliani.it