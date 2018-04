Giulia De Lellis sulla rottura con Andrea Damante | ‘Lasciatemi respirare’

tvzap.kataweb

: Bentornata Giulia De Lellis. #GF15 - trash_italiano : Bentornata Giulia De Lellis. #GF15 - rtl1025 : Giulia De Lellis: 'Io e Andrea Damante ci siamo lasciati' - zayxno : RT @profsexxavier: giulia de lellis: a woman™ che a 22 anni si è costruita da sola la carriera e che nonostante l’umiliazione pubblica dopo… -

(Di martedì 24 aprile 2018) “Non basta quello che mi è stato fatto da chi pensavo mi amasse? Sono un c***o di essere umano”. Sui socialDesbotta rispondendo ai numerosi messaggi che le chiedono di raccontare i motivi dellacon. Da quando la ex corteggiatrice di Uomini e donne ha annunciato la fine della storia con il tronista, infatti, i fan non le hanno dato tregua perché desiderosi di conoscere le ragioni di questa inaspettata separazione. In uno screenshot pubblicato da Fanpage, la Dechiede rispetto per il momento che sta attraversando: Parlate tutti senza sapere, parlate poi tutti dopo due anni. Come se non leggessi, come se non esistessi. Non basta quello che mi è stato fatto da chi pensavo mi amasse? Sono un c***o di essere umano. Avete una coscienza? Non si tratta di chiacchiere, qui si sta andando oltre ogni logica umana. Il fatto che io sia un ...