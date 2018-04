GIORNO DI FESTA E RISCATTO

Belen Rodriguez - festa per i 5 anni di Santiago : «Il GIORNO più bello della mia vita!! Ti amo tanto - voglio solo vederti sorridere» : MILANO ? Dopo gli auguri del papà Stefano De Martino, inviato all?Isola dei Famosi, programma seguito da Leggo.it, per Santiago arriva il party di compleanno. Belen Rodriguez e...

Ermal Meta - la Pasqua (da lacrime) in ospedale. Il vincitore di Sanremo ha passato proprio lì il GIORNO di festa. Dopo questa notizia tutti sono rimasti veramente a bocca aperta (e con gli occhi lucidi) : Le feste diventano motivo di malinconia per chi non può viverle con gioia. Qualcuno questa Pasqua è stato costretto a passarla in ospedale, così come sarà costretto a passare lì molti altri giorni: sono ad esempio i bambini dell’ospedale pediatrico oncologico di Bari. Per loro, però, una nota lieta è arrivata nel giorno di festa. “La grandezza di un artista si misura dai gesti oltre che dalle sue doti…” scrive a ...

Festa Mondiale del Teatro. Grande successo per lo spettacolo "BuonGIORNO Principessa" degli alunni della scuola media "Da Vinci-Ungaretti" : L'energia creativa e l'amore dei suoi giovani servitori la sveglieranno o forse no! Sicuramente condivideranno un mondo pieno di colori, sogni, allegria. Il Laboratorio Teatrale è stato condotto come ...

Equinozio di primavera - cade nuovamente il 20 marzo e in futuro anche il 19 : GIORNO della festa del papà : primavera questa sconosciuta. Tutti noi collochiamo l’arrivo della nella stagione il 21 marzo, ma il momento preciso è diverso di anno in anno e sarà il 20 marzo fino al 2102. anche quest’anno quindi l’Equinozio cade il 20 marzo e precisamente alle ore 17.15. La ragione è scientifica: l’Equinozio è la giornata in cui il numero di ore di luce è identico a quelle di buio. È di fatto “colpa” del calendario gregoriano, introdotto ...

Festa del papà 2018 - domani è San Giuseppe/ Auguri e frasi WhatsApp : 19 marzo - il GIORNO speciale dei padri : Auguri Festa del papà 2018: domani è San Giuseppe, frasi d'autore più belle, dediche e pensieri da inviare via WhatsApp o sms (ma anche dire a voce) nella Festa dedicata alla figura paterna.(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 20:00:00 GMT)

Allerta Meteo - nel GIORNO della Festa del Papà 2018 arriva la “Tempesta di San Giuseppe” : NEVE in pianura al Nord - forte MALTEMPO al Centro/Sud : 1/17 ...

14 marzo - oggi è il “GIORNO del Pi greco” : il 30° anniversario della festa del numero più famoso del mondo : 1/9 ...

Uomini e Donne - Sonia Lorenzini attaccata sui social per una foto pubblicata nel GIORNO della festa della donna : L'ex tronista travolta dalle critiche su Instagram per la foto che mostra il suo lato B con una dedica per tutte le Donne.

Se un marziano vedesse lo sciopero dei mezzi nel GIORNO della Festa della donna : Trenitalia, Trenord e Italo, gli aerei di Alitalia e Blue Panorama e i mezzi pubblici locali di molte parti d'Italia: oggi faranno sciopero. Non solo: a Milano sciopera ATM, a Torino GTT, a Napoli ANM, a Roma ATAC e Roma TPL, a Bologna TPER, a Firenze ATAF e a Genova AMT.Ma che succede? Forse c'è un contratto collettivo non rinnovato da mesi e mesi? Forse sono state imposte condizioni di lavoro inaccettabili? No, macché. Oggi ...

Michelle Hunziker - gli auguri per Celeste nata nel GIORNO della festa delle donne : L’8 marzo è una giornata speciale per Michelle Hunziker: non solo perché è la festa delle donne, ma anche perché è il compleanno della piccola Celeste, che compie 3 anni. Per l’occasione la showgirl ha condiviso su Instagram una foto molto tenera in cui dà un bacio al suo scricciolo. La didascalia, però, non è un semplice ‘buon compleanno’, ma l’occasione per una più profonda riflessione sulle donne e sulle ...

Donne in sciopero nel GIORNO della Festa : “È l’ora del dissenso” : Non c’è mai stato nulla da festeggiare l’8 marzo, giornata nata poco più di un secolo fa come forma di rivendicazione dei diritti delle Donne. Né c’è da festeggiare quest’anno quando rispetto ai primi 8 marzo le Donne hanno conquistato il suffragio universale ma in troppi Paesi fanno ancora molta fatica a raggiungere la parità salariale o a cancell...

20 idee regalo da comprare su Amazon per stupire il tuo papà nel GIORNO della sua festa : Colori di tono e stili di accompagnamento provenienti da tutto il mondo, potente suono e funzioni utili per esercitarsi come Metronomo e Duo mode. 61 tasti per un totale di 120 colori suoni con ...

GIORNO di cortei - piazze “blindate” : Roma - manifestazioni in centro | : Sabato di tensione per le manifestazioni di centri sociali e estrema destra in diverse città. Il Viminale: «Non ci saranno sconti per i violenti»