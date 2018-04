Giorgio Napolitano ricoverato d’urgenza dopo un malore

Giorgio Napolitano ricoverato d'urgenza a Roma : Il presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano è stato ricoverato d'urgenza questa sera a Roma per un problema cardiaco. L'ex capo dello Stato ha avuto un malore nel pomeriggio, con forti ...

Fabio Fazio - Che tempo che fa cala negli ascolti Tv con Giorgio Napolitano : Notizie agrodolci per Fabio Fazio dai dati degli ascolti di domenica 22 aprile. Il suo Che tempo che fa su Raiuno segna un drastico calo rispetto alle domeniche precedenti, quando oscillava tra il 16 ...

Trattativa Stato-mafia - Giorgio Napolitano a Che tempo che fa : “Ho apprezzato l’assoluzione di Mancino” : Giorgio Napolitano in collegamento con Fabio Fazio in apertura di Che tempo che fa su Rai 1 sulla sentenza Stato Mafia: “Non posso dire alcunché su una sentenza di cui nessuno conosce le motivazioni. Il punto che ho apprezzato di più- prosegue il Presidente emerito – è stato quello dell’assoluzione del senatore Mancino per non aver commesso il fatto: si è restituita serenità e si è riconosciuto il corretto operato di un uomo delle ...

Giorgio Napolitano ospite da Fabio Fazio - sul governo non risponde a nulla : E' davvero particolare il modo in cui Fabio Fazio intervista alcuni dei suoi ospiti a 'Che tempo che fa'. Non solo perchè, come s'è spesso detto, il suo modello è quello dell'intervista cosiddetta 'in ...

Il presidente emerito Giorgio Napolitano : "Siamo in mare aperto - spero in un nocchiero" : "Naturalmente chiunque avesse ricevuto quell'incarico non avrebbe potuto fare miracoli e dubito li stia facendo la presidente del Senato. È una semplice esplorazione che tende a confermare una situazione già molto radicata e contrapposta. Siamo in mare aperto, speriamo che si giunga a un porto e ci sia anche un nocchiero". Così il presidente emerito Giorgio Napolitano a margine di una lezione con Carlo Cottarelli ed Enrico ...

Fabio Fazio - colpo pazzesco a Che tempo che fa : porta in tv Giorgio Napolitano : Domenica 22 aprile, a Che tempo che Fa alle 20.35 su Rai1, Giorgio Napolitano interverrà in collegamento con Fabio Fazio . Parleranno dell'attuale situazione politica, le consultazioni, la formazione del nuovo governo dopo le elezioni del 4 marzo che hanno dato un esito poco risolutivo. In studio, tra gli altri ospiti, Toto Cutugno. Che tempo Che Fa è ...

Giorgio Napolitano - parla l'economista : se ci fosse ancora lui al Quirinale i mercati sarebbero in tempesta : Motivo? Secondo l'economista Giulio Sapelli , il merito è tutto di Sergio Mattarella : 'Il mondo internazionale, sia economico che politico, ha enorme stima di questo personaggio. Uomo ideale per ...

Paolo Becchi : 'C'è Giorgio Napolitano dietro la corte di Di Maio al Pd' : Se vuoi essere tu a dare le carte devi essere anche in grado di condurre la partita. E invece assistiamo a un Di Maio che si è assunto quel ruolo ma sta sbagliando tutto. All' inizio offre alle due ...

Napolitano sdogana i 5Stelle La mossa per "derenzizzare" il Pd Dem - "Re Giorgio" dietro Martina : Uno spettro si aggira per l’Europa: così iniziava il Manifesto di Carlo Marx e Federico Engels, ma non si tratta del comunismo, bensì del Partito democratico che, sconfitto alle elezioni, per la legge anch’essa filosofica dell’eterno ritorno (cit. Federico Nietzsche) si trova periodicamente nel mirino di chi lo vuole utilizzare per i suoi fini Segui su affaritaliani.it