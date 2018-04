Giganti del web accerchiati

Huawei P20 Pro vs Pixel 2XL : i due Giganti della fotocamera si scontrano : Il P20 Pro ottiene dei risultati strabilianti con il suo nuovo trio di fotocamere, ma il fatto che Pixel 2 XL sia ancora sul podio delle migliori fotocamere al mondo con un solo sensore da 12 ...

Dinosauri - le orme sulle Dolomiti. Svelata l'origine dei Giganti della preistoria : Grazie ai fossili trovati sulle Dolomiti, ricercatori italiani hanno capito che uno sconvolgimento climatico contribuì alla prima diversificazione dei più celebri rettili del passato

I Giganti della WWE pronti per Wrestlemania 34 : New Orleans, la città del jazz, sta per suonare una musica diversa dal solito: quella degli eroi della WWE, pronti ad occupare il Mercedes-Benz Superdome per Wrestlemania 34! Da anni la kermesse più ...

I Giganti di Internet e i terremoti dell'intelligenza artificiale : come affrontarli? : Purtroppo finora la politica, di destra come di sinistra, si è rivelata 'incapace di indirizzare processi che cambiano l'economia, i rapporti sociali, perfino la percezione della democrazia'. Di ...

Tennis - Masters 1000 Miami 2018 : John Isner vince la sfida tra i ‘Giganti’! Piegato in due set Juan Martin Del Potro e finale conquistata : “Well done Long John!”. E’ un John Isner di lusso quello che si è esibito nella prima semifinale del Masters 1000 di Miami (Stati Uniti). Lo statunitense, n.17 ATP, si è imposto contro il n.6 del ranking, l’argentino Juan Martin Del Potro, con il punteggio di 6-1 7-6 in 1 ora e 25 minuti di partita. Un match dominato dal Tennista americano che, continuo al servizio e convincente in risposta, ha dominato la scena, ...

Così Talent Garden sfida i Giganti globali del coworking : di Vittoria Vimercati Da Brescia a Palo Alto in sette anni. Talent Garden ci è riuscita e ha chiuso l'esercizio 2017 raddoppiando il fatturato a nove milioni di euro, ma sa già che quest'anno non ...

I 5 robot Giganti del cinema americano : I robot giganti vengono dalla tradizione nipponica e al cinema, in Occidente, si sono visti solo in rarissime apparizioni e contaminazioni. Sia con pilota che senza pilota, i robot sono i difensori estremi della Terra e in origine hanno una propria etica che il cinema americano negli ultimi anni ha cercato di interpretare a modo proprio, adattandola se non proprio stravolgendola con il proprio culto del fai da te e del garage. È esemplare il ...

Commissione Ue : in arrivo una web-tax del 3% per i Giganti della Rete - : La proposta ideata da Bruxelles è temporanea ed applicabile sui ricavi da vendita di pubblicità, sulla cessione dati e sull'intermediazione tra utenti e business. L'obiettivo è costringere i big di ...

Scontro tra Giganti del mare - l’incidente in porto è spaventoso : decine di container finiscono in acqua : Nel porto di Karachi, in Pakistan, due enormi navi mercantili si sono scontrate. La collisione ha provocato la perdita di parte del carico. 21 container sono finiti in mare e il carico (auto di lusso e merci di valore) è affondato. La manovra è stata ripresa da un operatore portuale che ha diffuso le immagini sui social network. Nessuno è rimasto ferito e le autorità portuali hanno assicurato che le acque del porto sono state liberate dal carico ...

Tasse per i Giganti del web - dazi e Bitcoin : cosa si è detto al G20 in Argentina : La guerra commerciale con gli Stati Uniti 'C'è un comune sentire: non ci sono vincitori in una guerra commerciale', ha messo in guardia il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan , a margine dei ...

Il segreto dei diciotto scheletri Giganti del Winsconsin : Il segreto dei diciotto scheletri giganti del Winsconsin Abbiamo già parlato dei giganti in diversi precedenti articoli, ma la storia che vi raccontiamo sembra aggiungere un elemento importante alla teoria di coloro che credono che, in un tempo remoto, una razza di uomini giganti abbia abitato il pianeta Terra. È la storia dei diciotto scheletri giganti del Winsconsin. Ci sono scoperte, che per motivi non del tutto chiari, vengono ...

Pronta la tassa europea sui Giganti del web : il 3 per cento dei ricavi : Dopo la guerra dei dazi, un nuovo fronte rischia di far salire la tensione nelle relazioni transatlantiche. Mercoledì la Commissione europea presenterà una proposta per tassare i colossi del web, ma ...

Contro i Giganti del tech americani si è formato un asse Berlino-Parigi. Sotto il cappello Ue : La decisione del ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire, di citare in giudizio i giganti tecnologici americani, Apple e Google, per 'pratiche commerciali sleali', è l'ultimo capitolo di uno sContro che vede coinvolti anche ...