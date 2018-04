Giappone | indice anticipatore di febbraio rivisto a 106 | 0 punti

Giappone - indice attività terziaria stabile a febbraio : Stabili servizi in Giappone , nel mese di febbraio . L' indice sull' attività del settore terziario, elaborato dal Ministero dell'economia e dell'industria, ha registrato una variazione nulla su base

Giappone - indice attività terziaria stabile a febbraio : Stabili servizi in Giappone , nel mese di febbraio . L' indice sull' attività del settore terziario, elaborato dal Ministero dell'economia e dell'industria, ha registrato una variazione nulla su base mensile, contro il +0,1% previsto. Il dato precedente era pari a -0,4% rivisto dal -0,6% della prima lettura. Su base annua si ...

Giappone : indice anticipatore sale a 105 - 8 punti in febbraio : L' indice di coincidenza, che sintetizza lo stato attuale dell'economia, è parimenti migliorato a 115,6 punti dai 114,9 punti della lettura finale di gennaio , 119,7 punti in dicembre, . , RR - www.

