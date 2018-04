GF | Barbara d' Urso e la frecciata in diretta all' Isola dei Famosi

“E poi Barbara D’Urso mi copia”. La vip si dice “sconvolta”. Accende la tv e non può credere ai suoi occhi. Così ‘sputtana’ Carmelita con tanto di foto prova proprio durante la diretta del Grande Fratello : È più in forma che mai Barbara D’Urso, tornata alla guida del Grande Fratello dopo anni. Si è ripresa anche la prima serata Carmelita, che tra il reality appena cominciato, Pomeriggio Cinque (dal lunedì al venerdì) e poi Domenica Live, dà l’idea di essere sovrumana per quanto è instancabile. Definirla solo ‘conduttrice’, infatti, è riduttivo. Basti pensare che Barbara è, insieme, volto, autrice, agente e pubblicità ...

«Grande Fratello 15» : Barbara D’Urso e l’infelice battuta sull’«Isola» : Che non si dica che il Grande Fratello «svicola», che non si prende la responsabilità in caso di irregolarità da parte dei ragazzi della Casa. Barbara D’Urso lo specifica immediatamente, ringraziando Striscia la notizia per aver segnalato due anomalie all’interno del programma: un cellulare di proprietà di Veronica Satti e una bestemmia di Simone Coccia passata sotto silenzio. «Stavo seguendo Striscia e, ovviamente, il Grande ...

Grande Fratello 15 seconda puntata : ottimi ascolti per Barbara d’Urso : Barbara d’Urso: ascolti Tv ottimi per la seconda del Grande Fratello 15 Ieri sera, in prima serata su Canale 5 è andato in onda un nuovo appuntamento con il Grande Fratello 15, condotto quest’anno dalla regina dei reality, Barbara d’Urso. Il pubblico sta apprezzando questa nuova edizione del reality e la conduttrice, oltre che trattarlo in prima serata, ne parla anche i tutti i suoi programmi, ottenendo ottimi risultati. La seconda ...

“Ricattatrice ignobile”. Parole da brividi su Barbara D’Urso. La vip non si regge e - senza troppi giri di parole - si scaglia contro Carmelita : ”Un ricettacolo di batteri” : Forte, intelligente, irriverente, ironica e arguta, tutte doti che all’inizio chi la guarda con superficialità non gliele attribuisce. Ma lei, a detta di chi la conosce bene, è proprio così. E a ben vedere quello che ha scritto su Barbara D’Urso non ha nemmeno peli sulla lingua. Il post al vetriolo contro la regina di pomeriggi Mediaset ha fatto il giro del web dividendo il pubblico. ”Le cause che portano all’insorgenza ...

Barbara d’Urso legge la conversazione tra Simone e Lucia al GF : Grande Fratello: Lucia Bramieri e Simone smascherati da Barbara d’Urso? Fin dal debutto di questa quindicesima edizione del GF non si è fatto altro che parlare della presunta conversazione hot avvenuta tra Simone Coccia e Lucia Bramieri. La nuora del grande attore comico, durante il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia, aveva confermato a Barbara d’Urso che tra lei e il compagno di Stefania Pezzopane non c’è mai ...

Gf - Barbara d’Urso arrabbiata per i post omofobi : “Questo è il mio Gf - devi chiedere scusa” : “Questo è il mio Gf, devi chiedere scusa”: così Barbara d’Urso ha preteso che Danilo Aquino chiedesse scusa a quanti si sono sentiti offesi per ciò che è apparso scritto...

Isola dei famosi - bomba anche su Barbara D'Urso : 'Faccia di m***' - la rissa e lacrime nei camerini - poi caos in diretta : I veleni dell' Isola dei famosi arrivano fino a Domenica Live , nel salotto di Barbara D'Urso . Sono emersi i dettagli sulla maxi-rissa scoppiata nei camerini tra le ex naufraghe Alessia Mancini , ...

AIDA NIZAR / Video - Barbara D'Urso mostra gli ultimi momenti prima del suo ingresso (Grande Fratello 2018) : AIDA NIZAR è fra i concorrenti più attesi del Grande Fratello 2018, anche se non è ancora tra gli effettivi in gara. Non sembra però piacere a Cristiano Malgioglio(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 21:20:00 GMT)

“Vuole portare via nostro figlio”. Dolore a Pomeriggio 5. L’amato ospite parla con il cuore in mano della fine della sua storia. Barbara D’Urso non riesce a crederci : “Non glielo devi permettere!” : La fine della loro storia ha lasciato i fan senza parole. Avevano avuto il loro primo figlio dieci mesi fa e adesso sembra che questa famiglia sia arrivata al capolinea. Nella puntata del 23 aprile di Pomeriggio 5, Pierpaolo Pretelli ha raccontato la sua verità sulla fine della storia d’amore con Ariadna Romero. Un momento di crisi molto, troppo, lungo ha fatto cadere a pezzi la loro relazione e adesso l’ex velino ha deciso di ...